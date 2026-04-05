Horóscopo del domingo 5 de abril de 2026, por Susana Garbuyo
¿Cuáles serán las energías predominantes? ¿Qué áreas de tu vida recibirán más influencia? Descubrí cómo los astros guiarán tu camino hoy domingo 5 de abril de 2026.
Los movimientos astrales traen energía renovada y oportunidades para cada signo del zodíaco. La astróloga Susana Garbuyo analiza la influencia de los astros y cómo impactarán en el amor, el trabajo y las relaciones. ¿Es un buen momento para tomar decisiones? ¿Hay que actuar o esperar?Descubrí qué te depara el horóscopo y cómo aprovechar al máximo esta jornada.
Aries
Tienen muchas tareas en mente aunque varias deberán esperar a mañana. Escorpio aporta apoyo, mientras Tauro se muestra distante por momentos. Mantengan el foco.
Tauro
La inestabilidad les dificulta retomar pendientes. Todo parece algo confuso, por lo que conviene postergar definiciones. A partir del miércoles recuperarán claridad.
Géminis
Algunas tareas pueden esperar. No es el momento de forzar decisiones: el próximo fin de semana traerá ideas más claras y originales para avanzar.
Cáncer
Día sensible, pero fértil para proyectar a futuro. Aries puede generar incomodidad, mientras Piscis ofrece contención. Elijan bien con quién compartir su energía.
Leo
Están en la antesala de un cambio importante. Hay asuntos que deben resolver por cuenta propia. No deleguen: es tiempo de hacerse cargo.
Virgo
El cierre de la semana los encuentra cansados y con poca motivación. Escorpio se acerca con intensidad, mientras Piscis puede alterar su calma. Seleccionen bien sus vínculos.
Libra
Conviene evitar ciertos temas y dejarlos para más adelante. El día puede resultar algo pesado, así que prioricen el descanso y el equilibrio.
Escorpio
Actúan con autenticidad y firmeza. Será clave medir bien sus palabras para que su opinión tenga peso y credibilidad. Atención a los detalles.
Sagitario
Se preparan para un cambio significativo. Hoy es la antesala: ordenen ideas y recuerden que desde mañana tomarán el control de sus decisiones.
Capricornio
Su carisma y compromiso les permiten avanzar, sobre todo en lo que valoran. Eviten quedarse aferrados al pasado: es momento de soltar.
Acuario
Algunas tareas no deben encararlas todavía. La falta de claridad puede jugar en contra. Mañana todo se verá con mayor nitidez.
Piscis
Escorpio les brinda impulso para resolver temas importantes. Aprovechen la jornada para avanzar en varias tareas, pero sin dispersarse demasiado.
* Podés seguir a nuestra astróloga en www.susastros.com, Instagram, Facebook o en su canal de YouTube.
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