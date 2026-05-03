Horóscopo del domingo 3 de mayo de 2026, por Susana Garbuyo

El universo nos envía señales constantemente, y hoy no es la excepción. Bajo la mirada de la astróloga Susana Garbuyo, exploramos las energías que guiarán nuestra jornada. Desde momentos de inspiración hasta desafíos inesperados, cada signo vivirá esta jornada de manera única. Consulta tu horóscopo y prepárate para lo que los astros tienen reservado para ti.

Aries

Tienen hasta hoy para encarar un asunto importante, posiblemente vinculado a un viaje al exterior. Es una jornada decisiva. No posterguen lo que pueden resolver ahora.

Tauro

La ansiedad aparece con fuerza, aunque el entorno acompaña y genera bienestar. Si hay algo por definir, conviene esperar a mañana: saldrá mejor.

Géminis

La Luna en Sagitario, su opuesto, los empuja a abarcar demasiado. Pueden dispersarse y cometer errores. Bajen el ritmo y esperen al viernes para avanzar.

Cáncer

El ánimo se vuelve inestable y puede llevarlos a reaccionar con exigencia. Aflojen la intensidad y limítense a lo necesario. El resto puede esperar.

Leo

La Luna en Sagitario potencia su energía y optimismo. Todo lo que proyecten hoy tiene buenas chances de prosperar. Avancen con confianza.

Virgo

Acumulan proyectos que recién tomarán forma a partir del miércoles. No se apuren. Dosifiquen la energía para evitar un desgaste innecesario.

Libra

Sagitario impulsa la acción y su signo aporta libertad de movimiento. Se abre un buen escenario para proyectar tareas a futuro con resultados prometedores.

Horóscopo

Escorpio

Las primeras horas del día son clave para concretar un plan o iniciativa pendiente. No se posterguen más: es el momento indicado para actuar.

Sagitario

La Luna en su signo facilita todo lo que emprendan. El optimismo y la confianza marcan el ritmo de la jornada. Aprovechen ese impulso.

Capricornio

Tienden a sobredimensionar temas que aún no requieren acción. Si pueden esperar al miércoles, el panorama se ordena y juega a favor.

Acuario

La Luna en Sagitario activa el deseo de proyectar un viaje o salida pendiente. Tomen impulso, pero sin apurarse ni forzar definiciones.

Piscis

Siguen atendiendo asuntos que desgastan. Conviene reservar energía y proyectar desde el miércoles, cuando el enfoque será más claro y racional.

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