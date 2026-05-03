Horóscopo del domingo 3 de mayo de 2026, por Susana Garbuyo
¿Cuáles serán las energías predominantes? ¿Qué áreas de tu vida recibirán más influencia? Descubrí cómo los astros guiarán tu camino hoy domingo 2 de mayo de 2026.
El universo nos envía señales constantemente, y hoy no es la excepción. Bajo la mirada de la astróloga Susana Garbuyo, exploramos las energías que guiarán nuestra jornada. Desde momentos de inspiración hasta desafíos inesperados, cada signo vivirá esta jornada de manera única.Consulta tu horóscopo y prepárate para lo que los astros tienen reservado para ti.
Aries
Tienen hasta hoy para encarar un asunto importante, posiblemente vinculado a un viaje al exterior. Es una jornada decisiva. No posterguen lo que pueden resolver ahora.
Tauro
La ansiedad aparece con fuerza, aunque el entorno acompaña y genera bienestar. Si hay algo por definir, conviene esperar a mañana: saldrá mejor.
Géminis
La Luna en Sagitario, su opuesto, los empuja a abarcar demasiado. Pueden dispersarse y cometer errores. Bajen el ritmo y esperen al viernes para avanzar.
Cáncer
El ánimo se vuelve inestable y puede llevarlos a reaccionar con exigencia. Aflojen la intensidad y limítense a lo necesario. El resto puede esperar.
Leo
La Luna en Sagitario potencia su energía y optimismo. Todo lo que proyecten hoy tiene buenas chances de prosperar. Avancen con confianza.
Virgo
Acumulan proyectos que recién tomarán forma a partir del miércoles. No se apuren. Dosifiquen la energía para evitar un desgaste innecesario.
Libra
Sagitario impulsa la acción y su signo aporta libertad de movimiento. Se abre un buen escenario para proyectar tareas a futuro con resultados prometedores.
Escorpio
Las primeras horas del día son clave para concretar un plan o iniciativa pendiente. No se posterguen más: es el momento indicado para actuar.
Sagitario
La Luna en su signo facilita todo lo que emprendan. El optimismo y la confianza marcan el ritmo de la jornada. Aprovechen ese impulso.
Capricornio
Tienden a sobredimensionar temas que aún no requieren acción. Si pueden esperar al miércoles, el panorama se ordena y juega a favor.
Acuario
La Luna en Sagitario activa el deseo de proyectar un viaje o salida pendiente. Tomen impulso, pero sin apurarse ni forzar definiciones.
Piscis
Siguen atendiendo asuntos que desgastan. Conviene reservar energía y proyectar desde el miércoles, cuando el enfoque será más claro y racional.
* Podés seguir a nuestra astróloga en www.susastros.com, Instagram, Facebook o en su canal de YouTube.
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