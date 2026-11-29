El universo nos envía señales constantemente, y hoy no es la excepción. Bajo la mirada de la astróloga Susana Garbuyo, exploramos las energías que guiarán nuestra jornada. Desde momentos de inspiración hasta desafíos inesperados, cada signo vivirá esta jornada de manera única. Consulta tu horóscopo y prepárate para lo que los astros tienen reservado para ti.

Aries

Termina la semana y el mes con mucha exigencia de su parte. Están atentos a cada detalle y se imponen más responsabilidades de lo habitual. Hoy será una jornada clave.

Tauro

Dejen pasar el día de hoy y reserven los asuntos personales para el martes, cuando comenzará el mes con mayor firmeza. Hoy pueden sentirse algo ansiosos.

Géminis

Será una jornada clara y llena de energía. Se sentirán seguros al plantear proyectos importantes para el futuro. No dejen de expresar sus opiniones.

Cáncer

Desde ayer encaran asuntos personales que avanzan de manera favorable. La seguridad en ustedes mismos les permite tomar mejores decisiones. Aprovechen este momento.

Leo

Desde ayer lideran con sus opiniones y se muestran muy firmes ante asuntos personales que necesitan aclarar cuanto antes. Confíen en su criterio y avancen.

Virgo

Todo se resuelve con el carisma de siempre, pero mañana estarán más firmes para tomar decisiones personales que han postergado. Tengan paciencia.

Libra

Su energía es fuerte y alentadora. Atraviesan un momento afectivo muy positivo para retomar asuntos que dejaron pendientes durante los últimos días. Aprovechen esta etapa.

Horóscopo

Escorpio

Su energía y vitalidad les permiten hacerse escuchar en todo el zodiaco. En el terreno afectivo, las oportunidades llegan en un momento muy oportuno. Avancen.

Sagitario

No pueden quedarse quietos: la ansiedad los impulsa a actuar más de lo que imaginaban. Todo avanza gracias a su energía y vitalidad. Aprovechen el impulso.

Capricornio

Están muy activos y con la mirada puesta en el futuro. Sin embargo, si esperan hasta mañana, se sentirán más firmes y seguros para decidir. Disfruten de sus proyectos.

Acuario

Eviten cuestionar aquello sobre lo que todavía no tienen certezas. Hay asuntos familiares que hoy no conviene abordar. Esperen al jueves o al viernes próximo.

Piscis

Será un domingo intenso, con asuntos que no pueden ni deben postergar. Aries, Leo y Sagitario serán sus mejores aliados. Busquen su apoyo.

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