Horóscopo del domingo 22 de febrero de 2026, por Susana Garbuyo

El universo nos envía señales constantemente, y hoy no es la excepción. Bajo la mirada de la astróloga Susana Garbuyo, exploramos las energías que guiarán nuestra jornada. Desde momentos de inspiración hasta desafíos inesperados, cada signo vivirá esta jornada de manera única. Consulta tu horóscopo y prepárate para lo que los astros tienen reservado para ti.

Aries

Se muestran más tranquilos frente a tareas que desean cerrar de una vez. Tauro los ayuda a bajar la ansiedad y a respetar los tiempos. Hoy no conviene apurarse.

Tauro

Con la Luna en su signo hoy y mañana, toman el liderazgo del zodiaco. Todo lo que tengan en mente puede encaminarse con solidez. Buen momento para marcar rumbo.

Géminis

El día se presenta lento y exige paciencia. Será mejor esperar al martes para accionar sobre un tema que vienen trabajando desde hace tiempo. Hoy, pausa consciente.

Cáncer

La calma y la sensibilidad acompañan nuevos comienzos que están por activarse. No todo es inmediato: a partir del jueves las piezas empiezan a acomodarse.

Leo

Se sienten concretos y enfocados en proyectos que no quieren abandonar. Domingo sereno, pero firme, ideal para pensar a largo plazo sin presiones.

Virgo

Jornada llena de tareas que disfrutan y saben manejar bien. Esa sensación de control les devuelve plenitud y estabilidad. Día amable y productivo.

Libra

Hay firmeza en sus palabras y en lo que proponen. Esa seguridad fortalece la autoestima y permite proyectar ideas con equilibrio y medida justa.

Escorpio

La Luna en Tauro, su signo opuesto, los invita a buscar ese complemento. Todo fluye mejor cuando se apoyan en esa energía más estable y concreta.

Sagitario

Domingo intenso, pero contenido. La influencia de Tauro les da seguridad para pensar el futuro con confianza. Ideal para tareas tranquilas y sin apuro.

Horóscopo

Capricornio

Tauro aporta la firmeza que necesitaban. Se sienten sólidos frente a un futuro lleno de posibilidades. Buen día para ordenar ideas y confiar.

Acuario

La respuesta a temas futuros se siente demorada. Puede aparecer cansancio en cuestiones básicas. Hoy conviene ir despacio y no exigirse de más.

Piscis

Las responsabilidades pesan, pero hay claridad en lo que proponen. Domingo firme y bien plantado para sostener decisiones a largo plazo. Avancen con confianza.

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