Horóscopo del domingo 2 de agosto de 2026, por Susana Garbuyo

El universo nos envía señales constantemente, y hoy no es la excepción. Bajo la mirada de la astróloga Susana Garbuyo, exploramos las energías que guiarán nuestra jornada. Desde momentos de inspiración hasta desafíos inesperados, cada signo vivirá esta jornada de manera única. Consulta tu horóscopo y prepárate para lo que los astros tienen reservado para ti.

Aries

Vienen haciendo un gran esfuerzo para cerrar asuntos pendientes. Hoy conviene esperar un poco más: mañana, con la Luna en su signo, todo empezará a destrabarse.

Tauro

La jornada marca el cierre de una etapa y el comienzo de otra muy cercana. Permítanse vivir este final con emoción; pronto comprenderán el sentido de este cambio.

Géminis

Siguen divididos entre varios asuntos, pero este cierre será necesario para dar paso a un nuevo comienzo. Conversen, planifiquen y proyecten lo que quieren lograr.

Cáncer

La sensibilidad estará más presente de lo habitual. Expresen lo que sienten con confianza, porque encontrarán comprensión y apoyo en quienes los rodean.

Leo

Den un buen cierre a la jornada para comenzar la semana con energías renovadas. Se acerca un encuentro muy esperado que despertará emociones positivas.

Virgo

La Luna en Piscis, su signo opuesto, puede generar dudas y contradicciones. Si sienten que deben pedir disculpas o aclarar un tema, este será un buen momento.

Libra

La sensibilidad los acompañará durante todo el día. Aprovechen ese clima para hablar con sinceridad y resolver asuntos personales que vienen postergando.

Horóscopo

Escorpio

Las emociones les darán el impulso necesario para seguir adelante con temas importantes. Confíen en ustedes y no abandonen aquello por lo que vienen trabajando.

Sagitario

Es momento de dejar atrás una ilusión para abrir espacio a otra que tendrá mejores perspectivas. Disfruten del domingo junto a personas de Piscis.

Capricornio

No será un buen día para iniciar proyectos ni para insistir con temas importantes. Hoy predominan las emociones, así que dejen las decisiones para otro momento.

Acuario

Tienen muchas ideas para la semana que comienza, pero antes conviene cerrar asuntos personales que quedaron pendientes. Ordenar el presente facilitará lo que viene.

Piscis

La Luna continúa en su signo y fortalece su intuición. Muchas personas buscarán su consejo y encontrarán en ustedes las palabras justas para seguir adelante.

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