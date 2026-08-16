Horóscopo del domingo 16 de agosto de 2026, por Susana Garbuyo

Los movimientos astrales traen energía renovada y oportunidades para cada signo del zodíaco. La astróloga Susana Garbuyo analiza la influencia de los astros y cómo impactarán en el amor, el trabajo y las relaciones. ¿Es un buen momento para tomar decisiones? ¿Hay que actuar o esperar? Descubrí qué te depara el horóscopo y cómo aprovechar al máximo esta jornada.

Aries

La semana termina con dudas en su entorno y eso puede llevarlos a sentirse algo negativos. Libra y Leo serán quienes mejor podrán ayudarlos.

Tauro

El fin de semana llega con su característica paciencia, que les permitirá sentirse bien con quienes los rodean. Será un día social y divertido.

Géminis

Todo se logra con buena energía de su parte. No se apuren a tomar decisiones: tendrán dos opciones y será mejor delegar.

Cáncer

Algunos asuntos personales se irán disipando con los días, pero hoy todo puede resolverse de manera inesperada. No protesten y dejen fluir.

Leo

Libra los ayuda a definir dos asuntos a futuro que todavía no tienen claros. Busquen a Aries y proyecten algo novedoso.

Virgo

Hay muchos asuntos pendientes y eso puede volverlos algo conflictivos. Hoy su exigencia no será necesaria. Tauro será de gran ayuda.

Libra

La Luna sigue en su signo y, aunque no les gusta mandar, tendrán que hacerlo de a ratos para que algunos asuntos queden claros.

Horóscopo

Escorpio

No sigan protestando por tonterías. Serán bien entendidos desde el martes y durante el jueves próximo. Esperen y no se apresuren.

Sagitario

Todo se logra mejor junto a amigos que hace tiempo no ven. Su entusiasmo encontrará un rumbo armonioso durante este fin de semana. ¡Adelante!

Capricornio

Si hay asuntos que no tienen ganas de encarar, déjenlos para otro momento. La Luna en Libra no les aporta la estabilidad que necesitan. Poco y bien.

Acuario

La semana termina con un encuentro con personas que hace tiempo no ven. Eso los hará sentirse muy bien con quienes los rodean. Día armonioso.

Piscis

La semana termina y también un asunto que vienen cuestionando desde hace tiempo. Será un día social y divertido. No den su opinión.

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