Horóscopo del domingo 15 de marzo de 2026, por Susana Garbuyo
¿Cuáles serán las energías predominantes? ¿Qué áreas de tu vida recibirán más influencia? Descubrí cómo los astros guiarán tu camino hoy domingo 15 de marzo de 2026.
El universo nos envía señales constantemente, y hoy no es la excepción. Bajo la mirada de la astróloga Susana Garbuyo, exploramos las energías que guiarán nuestra jornada. Desde momentos de inspiración hasta desafíos inesperados, cada signo vivirá esta jornada de manera única.Consulta tu horóscopo y prepárate para lo que los astros tienen reservado para ti.
Aries
Aparecen propuestas interesantes para el futuro. Conviene empezar a darles forma y reencontrarse con amigos que hace tiempo no ven.
Tauro
El entusiasmo marca el ritmo del día. Algunas ideas a futuro tomarán forma recién el próximo fin de semana.
Géminis
La vida social crece y ustedes responden con facilidad. También es buen momento para retomar tareas que habían quedado pendientes.
Cáncer
Los temas económicos empiezan a ordenarse y desde el martes habrá mayor claridad. Hoy conviene mirar hacia adelante.
Leo
Se sienten algo abrumados con tareas que no entusiasman. Delegar en Acuario puede resultar una buena salida.
Virgo
El día los encuentra enfocados y con buen criterio. Varias tareas comienzan a cerrarse gracias a su constancia.
Libra
La jornada combina actividad y encuentros sociales. Acuario aporta apoyo y Leo necesita su compañía.
Escorpio
Están cerca de terminar un asunto importante. Entre martes y miércoles habrá definiciones.
Sagitario
Los amigos aparecen con propuestas y planes. El domingo se vuelve sociable y entretenido.
Capricornio
Hoy conviene bajar la exigencia y aceptar un ritmo más distendido. No hacer demasiado también puede ser positivo.
Acuario
La Luna continúa en su signo y los vuelve protagonistas. Varias personas buscarán su compañía.
Piscis
Quieren cerrar un tema importante, pero el día trae distracciones agradables. Los encuentros con amigos serán protagonistas.
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* Podés seguir a nuestra astróloga en www.susastros.com, Instagram, Facebook o en su canal de YouTube.
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