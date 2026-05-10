Horóscopo del domingo 10 de mayo de 2026, por Susana Garbuyo

Los astros marcan el ritmo de nuestro día a día y nos invitan a sintonizar con sus energías. Esta jornada trae influencias clave que pueden impactar en nuestras decisiones, emociones y vínculos. La astróloga Susana Garbuyo nos guía signo por signo para aprovechar al máximo las oportunidades y sortear posibles desafíos. ¿Será un día de avances, reflexión o cambios inesperados? Descubrí qué dice el horóscopo.

Aries

Se muestran más reservados de lo habitual. Eviten el mal humor frente a tareas que no pueden delegar. Les toca asumirlas y resolver con criterio.

Tauro

La jornada fluye con naturalidad. El orden predomina y permite avanzar en lo más importante. Es un día concreto y productivo.

Géminis

Hoy no necesitan apelar a la rapidez mental. Los asuntos se resuelven con calma y lógica. Capricornio puede ser un buen aliado.

Cáncer

Arrastran demoras de días anteriores, pero hoy logran encarar lo pendiente. La clave está en enfocarse y avanzar con firmeza.

Leo

Domingo exigente, con tareas que requieren compromiso. Aunque el cansancio se haga sentir, conviene resolver ahora y no postergar.

Virgo

Mantienen una fuerte influencia en lo que hacen. Sienten que ciertas tareas dependen solo de ustedes, y esa percepción es acertada.

Libra

No es momento para dudar ni para buscar consenso. Predomina lo racional sobre lo social. Definir con claridad será fundamental.

Horóscopo

Escorpio

Cáncer busca su opinión para un tema importante. Capricornio también marca presencia. Tendrán que elegir hacia dónde dirigir su energía.

Sagitario

El día se presenta ordenado y estable. A pesar de ser domingo, se enfocan con seriedad en lo que deben hacer.

Capricornio

La Luna en su signo impulsa decisiones firmes. Se sienten seguros y satisfechos con lo que resuelven. Jornada positiva.

Acuario

Están en la antesala de una decisión relevante. Terminar lo pendiente les dará tranquilidad y claridad para lo que viene.

Piscis

El fin de semana se aleja de lo emocional y se acerca a lo práctico. Es momento de tomar decisiones que impacten en el futuro.

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