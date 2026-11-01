Horóscopo del domingo 1 de noviembre de 2026, por Susana Garbuyo

Los movimientos astrales traen energía renovada y oportunidades para cada signo del zodíaco. La astróloga Susana Garbuyo analiza la influencia de los astros y cómo impactarán en el amor, el trabajo y las relaciones. ¿Es un buen momento para tomar decisiones? ¿Hay que actuar o esperar? Descubrí qué te depara el horóscopo y cómo aprovechar al máximo esta jornada.

Aries

Noviembre comienza con mucha energía gracias a la Luna en Leo, que los impulsa a encarar asuntos personales. Aprovechen este buen día y avancen con confianza.

Tauro

Pueden actuar de golpe y sin pensar, lo que los lleva a asumir tareas innecesarias. Bajen el ritmo y esperen al martes, cuando todo resultará más favorable.

Géminis

El día trae cambios personales que analizarán durante la semana. Comienza noviembre y la intensidad de Escorpio se hace sentir, invitándolos a revisar sus prioridades.

Cáncer

Se sienten más fuertes y decididos a encarar tareas que venían delegando. No se apuren y piensen bien antes de expresar sus opiniones.

Leo

La Luna en su signo, hoy y mañana, favorece los vínculos y refuerza su capacidad de liderazgo. Aprovechen esta energía para ayudar a Acuario.

Virgo

Se sienten bien con quienes los rodean y tienen muchas ideas para el mes que comienza. A partir del martes podrán asumir el liderazgo de sus proyectos. Tengan paciencia.

Libra

La paciencia escasea y su carácter se hace notar. Esto puede llevarlos a tomar decisiones importantes para el futuro. Esperen al viernes para avanzar con mayor claridad.

Horóscopo

Escorpio

Noviembre comienza bajo la influencia de su signo y con una Luna en Leo. Sus necesidades cobran protagonismo y en una semana, encontrarán buenas soluciones.

Sagitario

Buscan respuestas y soluciones ante tareas que no pueden seguir evitando. Todo puede resolverse con naturalidad y eficacia. Aprovechen este domingo para avanzar.

Capricornio

Después de unos días confusos, noviembre llega con tareas que necesitan resolver de una vez. Organicen sus prioridades y comiencen el martes con decisión.

Acuario

Hoy y mañana, con la Luna en su opuesto, Leo, pueden sentirse incómodos. Esperen al jueves para avanzar con mayor seguridad y encontrar situaciones más favorables.

Piscis

Comienza un mes que favorece su sensibilidad y percepción. Sin embargo, cuiden sus palabras y eviten expresar opiniones sin filtro, ya que podrían generar cuestionamientos.

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