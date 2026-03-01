Horóscopo del domingo 1 de marzo de 2026, por Susana Garbuyo

Los astros marcan el ritmo de nuestro día a día y nos invitan a sintonizar con sus energías. Esta jornada trae influencias clave que pueden impactar en nuestras decisiones, emociones y vínculos. La astróloga Susana Garbuyo nos guía signo por signo para aprovechar al máximo las oportunidades y sortear posibles desafíos. ¿Será un día de avances, reflexión o cambios inesperados? Descubrí qué dice el horóscopo.

Aries

El mes comienza con impulso y obligaciones que no admiten demora. Canalicen esa energía en tareas concretas y ordenadas. Domingo activo, productivo.

Tauro

Sensibilidad y tenacidad juegan a su favor. Confíen en esa combinación para sostener decisiones. Leo y Acuario pueden ser aliados estratégicos hoy. Busquen esos apoyos.

Géminis

Domingo exigente, con asuntos que requieren control y constancia. No dejen cabos sueltos ni bajen la guardia. La firmeza será su mejor herramienta.

Cáncer

Se perciben tensos ante responsabilidades que impactarán el próximo fin de semana. No deleguen lo esencial y actúen con autenticidad. Les irá mejor si asumen el liderazgo.

Leo

La Luna en su signo refuerza determinación y confianza. Es momento de retomar pendientes personales. Ustedes marcan el rumbo. Avancen con convicción.

Virgo

Están en la antesala de un cambio relevante durante la semana. Les conviene que ocurra, aunque implique ajustes. No se dejen dominar por la susceptibilidad.

Libra

No es jornada para pasar desapercibidos. Cada palabra será observada y analizada. Midan sus expresiones y sostengan coherencia en lo que afirman.

Escorpio

Domingo con responsabilidades ineludibles. Puede aparecer cansancio, pero cumplirán con eficacia. Asuman lo que les corresponde y confíen en su capacidad.

Horóscopo

Sagitario

La Luna en Leo fortalece su iniciativa y los anima a dedicarse a lo que disfrutan. La familia acompaña y respalda. Aprovechen ese sostén.

Capricornio

Entre hoy y mañana deben cerrar un tema personal postergado. No dilaten más. Tienen fundamentos sólidos para resolverlo con firmeza.

Acuario

Desde ayer se sienten desordenados y poco escuchados. No insistan en aclaraciones innecesarias. Esperen al jueves; la semana presenta altibajos.

Piscis

Día definido, sin margen para dudas. Varias gestiones se resolverán antes del martes. Actúen con energía hoy y mañana, que serán claves.

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