Este es el horóscopo del signo Virgo hoy, 12 de marzo de 2026, por Susana Garbuyo

Cada día, los astros deparan el destino del signo zodiacal de Virgo y es importante prestarles suma atención para aprovechar mejor tu jornada. Estas son las predicciones que indica el horóscopo para este jueves 12 de marzo de 2026:

Capricornio abre una oportunidad para encarar proyectos personales. Lo que ocurre alrededor se vuelve claro y aporta señales positivas.

Cómo son las personas de Virgo

Este es el signo de los seres más racionales que jamás vi en mi vida. No hay nada que pueda sucederles que no lo razonen, piensen, mediten, que observen los pro y los contra. Son muy analíticos y su análisis los hace ser y sentirse muy desconfiados, ésa es parte de su naturaleza.

Cuando hago el análisis de un signo, a la mayoría de las personas no les gusta que le digan los defectos. Pero no existe un signo perfecto: todos tenemos defectos y virtudes. A los virginianos, los grandes analíticos del Cosmos, les hace muy bien saber sus propias imperfecciones, ¡porque también las tienen, aunque no lo crean!

Son seres terrenales que necesitan muchísima estabilidad. Precisan saber con certeza si mañana deben entrar temprano a trabajar, si el miércoles deben ir a buscar a su hijo o no al fútbol y si el fin de semana tendrán un almuerzo con amigos. Se programan porque necesitan organizarse, precisan tener un orden en su vida.

Con Acuario —un signo totalmente diferente a Virgo—, que no le gusta sentirse atado a nadie, son una dupla que se lleva muy bien y puede complementarse.

Hay virginianos que son sumamente ordenados y prolijos y otros que no. Por lo general es más común ver al Virgo analítico, racional, prolijo y ordenando, pero también hay otro tipo de virginiano que es desprolijo y desordenado (y eso se nota muchísimo).

¿Nunca le pidieron a un Virgo les acomodara las toallas del baño o la ropa de los placares? Hagan la prueba y verán que es el único signo que deja todo con un orden y una precisión increíble.

La mujer de Virgo es muy aferrada a su pareja y nunca la dejará totalmente libre porque ella necesita sentirse bien y vivir tranquila. Tauro y Capricornio son dos signos fantásticos para esta perfeccionista al máximo y con Piscis hay un amor-odio, pero si el pisciano logra llegar a la afectividad tan oculta de Virgo, logrará convivir con él de por vida.



Signo de Virgo.

El hombre de Virgo es también muy desconfiado y esto podría llegar a cansar a personas de Sagitario y Géminis que son signos elásticos y muy independientes. En su desconfianza continua hace que las demás personas realmente lo hostiguen con sus reales, fuertes y sinceros comentarios.

Sin embargo, Virgo jamás se equivoca en sus apreciaciones, ellos opinan y dan con la tecla en todo lo que dicen. ¿Saben por qué? Porque siempre piensan antes de hablar. Son encantadores seres racionales que piensan todo y sufren del estómago porque viven con mucho miedo frente a situaciones que no se concretan.

Son amigos fieles, que siempre están ahí, te dirán lo correcto aunque te duela y se preocuparán muchísimo por tí aunque no lo veas. Su racionalidad hace que en estos tiempos, Virgo sea uno de los signos más lógicos con los que podés contar. Por eso: nunca pierdas la amistad de un Virgo, es como perder la lógica, la razón.

Ellos no cambiarán y tú tampoco. Aceptalos como son y verás que tendrás un gran amigo, esposo, hermano. Una persona sincera, franca y leal de por vida.

