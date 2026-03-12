Este es el horóscopo del signo Sagitario hoy, 12 de marzo de 2026, por Susana Garbuyo

Cada día, los astros deparan el destino del signo zodiacal de Sagitario y es importante prestarles suma atención para aprovechar mejor tu jornada. Estas son las predicciones que indica el horóscopo para este jueves 12 de marzo de 2026:

Comienza un movimiento lunar que pone foco en decisiones concretas. Aparecen responsabilidades que requieren atención.

Cómo son las personas de Sagitario

¡El signo ingenuo que se las cree todas! Sagitario es lo más crédulo, espontáneo, directo, avasallante, muchas veces gritón y demasiado optimista que hay en el zodíaco.

Son brutos en su hablar sin pensar, muy justos en su sentido de igualdad y hacen que la vida sea más disfrutable, mucho más sana. Son personas confiables. Hablan mucho, pero callan mucho también, aunque las demás personas piensen todo lo contrario. Ellos "dan" y muchísimas veces no reciben ni la cuarta parte de lo que "dieron", pero no les importa.

Gracias a su optimismo y sus ganas de vivir, tener un "centauro" en casa hace que todo gire torno a él. En ocasiones puede agobiar porque su energía es intensa, pero si se va de vacaciones a los dos días ya lo extrañás y lo necesitás más que a otros signos porque su buena onda y disposición es tan fuerte que no puede evitarse nunca.

Sagitario. Foto: Canva.

Aries, Leo, Acuario y Libra son los mejores amigos de Sagitario y saben escucharlos muchísimo. Muchas veces necesitan a Tauro, Virgo y Capricornio para que los bajen a tierra firme y no sigan creyendo en todo. Piscis y Escorpio les brindan la sensibilidad que a veces no tienen y eso les da mucha alegría. Géminis es tan cambiante y según "como lo agarren" pueden tener una gran amistad y por momentos sentirse muy vacíos con su compañía; aunque son opuestos, si logran complementarse pueden durar mucho tiempo juntos. Cáncer los enloquece y a ellos les encanta la originalidad del cangrejo. Con su mismo signo pueden viajar eternamente pero no convivir porque juntos, compiten demasiado.

Tener un Sagitario en casa es agotador y avasallante, pero si aprenden a entender que "son así", la energía y positividad de este signo hará que siempre brilles porque ellos hacen brillar a quienes los rodean.

Sufren muchísimo ante la mentira. El engaño es una de las peores cosas se le puede hacer a un Sagitario porque su franca y honesta identidad hace que siempre crean que nadie jamás les mentirá y cuando esto ocurre, no se reponen rápidamente.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.