Este es el horóscopo del signo Piscis hoy, 10 de marzo de 2026, por Susana Garbuyo

Cada día, los astros deparan el destino del signo zodiacal de Piscis y es importante prestarles suma atención para aprovechar mejor tu jornada. Estas son las predicciones que indica el horóscopo para este martes 10 de marzo de 2026:

Se sienten inquietos y con ganas de liberarse de tensiones recientes. El día trae un clima más liviano.

Cómo son las personas de Piscis

Las personas nacidas en el signo de Piscis son las que más quieren a los astrólogos, magos y duendes. Tienen gran intuición. Muchas veces no expresan lo que realmente tienen que decir, sino que lo sugieren, tiran una “piscianidad” y nunca le erran.

Poseedores de un grado de sensibilidad mucho más fuerte que cualquier otro signo del zodiaco, con aspecto humilde, calmo y tranquilo, logran dar paz y tranquilidad.

Cuando los pescados se les cruzan, pueden ser muy sarcásticos y notarás como desaparece todo su encanto. "Fuera de quicio" te asombrará con respuestas y actitudes, pero realmente para molestar a un piscis hay que nadar demasiado. Los nativos de este signo aman el mar, disfrutan el estar solos y cuando logran “estar y sentirse bien” no soportan que los moleste nadie.

Podés hablarles durante horas porque saben escuchar y esta es una de sus máximas virtudes. Cuando le planteás un problema a alguien de este signo, jamás verás desatención en su rostro. Quizá no te indiquen qué debes hacer, pero su interior es muy fuerte y muy intuitivo y piscis sabe perfectamente lo que sucederá aunque no te lo diga.

Tienen muchísimos “gestos” y dichos característicos. Podés identificarlos enseguida, el “clásico” es decir continuamente “si, si” para dejar contentos a quienes los rodean y luego hacer (siempre) lo que quieren.

Signo de Piscis. Foto: Canva.

Si están deprimidos, nunca deberíamos dejarlos solos. Son tan sensibles que si no tienen quien los acompañe pueden ir por rumbos desconocidos, como la bebida, el alcohol, las drogas, que son de difícil retorno.

Los Piscis viven deambulando en un “dejarse llevar” sin timón y sin rumbo fijo y realmente lo disfrutan.

Necesitan muchísimo de la soledad, de estar un rato con ellos mismos, de divagar interiormente en un sin fin de posibilidades que ni ellos mismos logran ver y sentir, pero no les importa.

Generalmente son artistas, músicos, pintores, pueden ser divagantes, chispeantes y muy cómicos si se encuentran en un ambiente que los hace sentir bien. En cambio, pueden ser brutos, huraños e indiferentes si notan mala energía y no se sienten cómodos. Se representan con dos pescados, uno que va y otro que viene. Con su aguda sensibilidad, cuando visita un enfermo sabe en su interior si sanará o no. Si el pronóstico es negativo, no lo dice y sufre y eso es parte de su naturaleza.

Les gusta viajar y también disfrutan de estar en su casa solos, sin que nadie les diga lo que deben hacer.

Si conocés a alguien de este signo, disfruta su “piscianidad” y si notás que el mar está revuelto, dejalo tranquilo.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.