Este es el horóscopo del signo Libra hoy, 9 de marzo de 2026, por Susana Garbuyo

Estas son las predicciones que indica el horóscopo para este lunes 9 de marzo de 2026:

Los sentimientos oscilan mientras enfrentan asuntos personales urgentes. No se posterguen más. Sagitario puede aportar claridad y empuje para decidir.

Cómo son las personas de Libra

Los nacidos en Libra son seres cósmicos, divinos, amigables, luchadores y discutidores al máximo. Además de ser "los" y "las" más lindas del zodíaco, tienen una personalidad amigable y cuando te invitan a su hogar te harán sentir muy a gusto. En una reunión hacen que todos se sientan "como en su propia casa". Dicho así parece algo fácil, pero no es algo que cualquiera puede realizar. Invitan, agradecen, dan "lo que tienen" y nunca olvidarás su hospitalidad.

Tratan de tener una casa muy bien arreglada y si no pueden tenerla (por motivos económicos solamente) notarás que con tres o cuatro velas, un lindo cuadro, una lámpara bien ubicada y un par de sillones, crean un clima y un lugar inolvidable.

Son "estéticos" por naturaleza, les interesa todo lo "lindo", lo "que luce", lo "que despierta curiosidad" y todo lo que puedan compartir.

Tienen muchísimos amigos y no pueden vivir sin ellos, siempre "están ahí", en las buenas y en las malas, dándote una mano cálida, una sonrisa de paz, una mirada de ternura.

Necesitan salir, ir a reuniones y estar con gente. Son muy discutidores, pero no gritan jamás. Cuando a una balanza "se le mete algo en la cabeza”, persiguen lo que quieren sin parar. Pueden achicarse con un grito ariano de ¡basta! pero esto no los convencerá de no tener la razón y en un par de días retomarán el asunto.

Las balanzas mujeres son muy dubitativas y creen en el "príncipe azul” que para ellas sí existe y lo buscan toda la vida. Muchas mujeres de este signo forman una familia cuando tienen 30, 35 años. Ellas son las más lindas, las mujeres más buscadas del zodiaco, pero también dudan tanto que a veces dejan pasar el tren aunque se trate de un buen candidato.

Los hombres de Libra quieren a la mujer perfecta. Usan siempre perfume, se visten muy bien y les encanta la buena mesa y los buenos modales. Son buenmozos, elegantes y muy simpáticos. Puede que en su vejez se vuelvan un poco "posesivos" de más con sus seres queridos, pero al no ser tan agresivos, pocas veces lo harán notar.

Los nacidos en Libra son amigos entrañables y siempre están para acompañarte a todos lados. Quieren buscar el equilibrio con el resto del mundo, pero lo que deben hacer es tratar de encontrar su propio equilibrio, dando la misma cantidad de amor, amistad y fraternidad que han entregan durante toda su vida.

