Este es el horóscopo del signo Escorpio hoy, 10 de marzo de 2026, por Susana Garbuyo

Cada día, los astros deparan el destino del signo zodiacal de Escorpio y es importante prestarles suma atención para aprovechar mejor tu jornada. Estas son las predicciones que indica el horóscopo para este martes 10 de marzo de 2026:

Tras días con muchas obligaciones, hoy el clima resulta más positivo. Las tareas fluyen con mayor facilidad.

Cómo son las personas de Escorpio

Escorpio es un signo sensible, pero cuando quiere, complicado. Los escorpiones son quienes “más te dan y más te quitan”. Brindan fuerza, valor, coraje, energía, sin embargo no dudan en clavar su afilado aguijón con comentarios agudos que seguramente impulsen tu crecimiento como persona.

En su mayoría, los escorpio tienen una mirada penetrante, fuerte, dominante y viven "jugueteando" con ella. Son los mejores amigos y los más sinceros. Si llamás a un escorpio a las 3 de la madrugada porque te sentís deprimido, ellos se arreglarán para ir a ayudarte. Tener un amigo escorpio es de gran valor, siempre estarán cuando los necesites. Por eso, cuando tengan un amigo de Escorpio angustiado, no lo dejen solo porque ellos se mortifican muchísimo y además necesitan el doble de contención que el resto del zodiaco, aunque “dan” y muestran que “no necesitan” recibir (y eso es una gran mentira).

Signo zodiacal Escorpio. Foto: Canva.

Hay escorpiones que no saben manejar el dinero y necesitan un Tauro que los "administre" porque son como…"monos con escopeta", ¡un desastre! Pero así como hay de los que no pueden tener un peso encima y son generosos "de más", también hay escorpios "egoístas", de los que no dan nada si no es por "algo" a cambio. Seguramente ningún escorpión se identifique con los "egoistones" y la mayoría si se identifique con los "derrochadores" al máximo, pero debo aclararles que todos tienen "un poco" de los dos tipos aunque prime más una de las dos características.

Su interior es muy "rebuscado" y les cuesta muchísimo decir lo que sienten a todo el mundo, ellos y ellas te dicen SOLO A TI que te aman y no esperes que se lo griten al Universo entero porque no lo harán nunca.

Son los más celosos del zodiaco y esta característica (para mi una de las más valiosas que tienen) hace que te cuide y te proteja con gestos y actitudes. No te olvides nunca que si te ennoviás o casás con el escorpio, pasás a ser de su "posesión" y ante la más "mínima" duda, te clavarán, sin anestesia, su aguijón en el lugar que más te duela.

Son tan sensibles que les cuesta asumir "su" sensibilidad y esto es algo que a ellos y ellas les gusta que descubras.

No te dejes dominar por un escorpión, pero seguile los pasos sin que se den cuenta y verás y sentirás que la vida tiene sentido y que hay que disfrutarla como ellos lo hacen: al máximo, con todo su ser y entereza.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.