Este es el horóscopo del signo Aries hoy, 9 de marzo de 2026, por Susana Garbuyo

Cada día, los astros deparan el destino del signo zodiacal de Aries y es importante prestarles suma atención para aprovechar mejor tu jornada. Estas son las predicciones que indica el horóscopo para este lunes 9 de marzo de 2026:

La semana comienza con altibajos anímicos. No dramaticen. Mañana la Luna ingresará en Sagitario y recuperarán entusiasmo. Hoy conviene esperar y no forzar definiciones.

Cómo son las personas de Aries

Los nacidos en el signo de Aries son las personas más directas, impacientes, dinámicas, individualistas, espontáneas y sinceras del zodíaco. Tienen una autovaloración increíble, les permite “ser y sentirse” los primeros en todo.

En lo laboral, hay que darles tareas creativas, que impliquen usar la imaginación. Al mismo tiempo no se les debe exigir que las terminen, porque no es su fuerte darles remate (aunque ellos hayan iniciado la tarea).

Desde niños son inquietos, audaces y vuelven locos a sus padres porque siempre están dispuestos a empezar cualquier cosa. Un año piden hacer computación, al otro estudiar piano, al siguiente periodismo. Todo lo empiezan, pero si no tienen padres constantes que los “impulsan” a terminar lo iniciado, dejan todo por la mitad (lo disfrutan igual).

Los Aries no suelen tener muchos hijos, uno les alcanza. Los nacidos en el primer decanato (del 20 al 31 de marzo) pueden optar por tener más descendencia. Ser padres les da una responsabilidad tremenda y como ellos se “sienten niños”, les cuesta ponerse en ese rol y al hacerlo, muchas veces gritan y discuten ya que es casi su única forma de imponerse.

Aries. Foto: Canva.

Aries es niño siempre. Juega con sus hijos tal como hacía en su niñez, cree en duendes, hadas, ángeles (de chico incluso puede hablarles). La vida los hace adultos, pero no dejan su niñez atrás. Son sinceros y espontáneos a la hora de decir algo. No piensan ni un segundo antes de hablar y eso hace que otras personas los tomen como “brutos” cuando lo único que hacen es ¡decir la verdad!

Tener un Aries en casa es muy divertido aunque a la hora de jugar, no soportan perder y si esto ocurre, suelen tener reacciones que pueden dejar atónitos a quienes los rodean. Esto a veces les trae conflictos que no saben cómo resolver.

La cabeza de Aries “va a mil”, tienen una real atracción por todo lo que implique riesgos y actividad; no son nada pasivos y siempre están por “ir a algún lado”.

Son los más directos a la hora de hablar y decir la verdad. Las personas de Aries se llevan muy bien con Leo, Piscis y Sagitario. La duda de Libra puede generarles desesperación, pero también atraerlos mucho. Con Cáncer y Capricornio no se llevan muy bien. Si el resto de los signos acepta su manera de ser tan directa y franca, no tienen ningún tipo de problema, ellos son así y no se les puede cambiar.

Deben cuidarse siempre de los golpes en la cabeza porque es su punto más débil.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.