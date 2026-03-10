Este es el horóscopo del signo Acuario hoy, 10 de marzo de 2026, por Susana Garbuyo

Cada día, los astros deparan el destino del signo zodiacal de Acuario y es importante prestarles suma atención para aprovechar mejor tu jornada. Estas son las predicciones que indica el horóscopo para este martes 10 de marzo de 2026:

Algunos temas financieros aún no cierran. Mañana será mejor momento para encararlos.

Cómo son las personas de Acuario

Las personas nacidas en Acuario logran “vivir y dejar vivir”, tal cual lo dice el dicho. Pero: ¡no los presionen! Hay que dejarlos vivir su independencia y lograrán ver y sentir la vida junto a ellos de una forma loca, totalmente diferente a la que están acostumbrados.

Los de Acuario valoran la amistad y si realmente te dicen que sos su amigo no podrás olvidarte nunca de él o ella. Sus palabras, comentarios, salidas de lugar, en cualquier momento delante de cualquier persona, son tan elocuentes y graciosas que aunque estés en una de tus máximas depresiones lograrás reírte con un Acuario.

No les gusta casarse, se sienten atados, asfixiados. Por supuesto que hay montones de ellos que algún día mirando una luna y en una acalorada noche dijeron sí, sin darse cuenta. Lo dijeron y luego probaron vivirlo; a algunos les gustó, otros lo aguantan y otros dijeron “nunca más”. ¡Por suerte hay montones de acuarianos divertidos por todos lados!

Las personas de Acuario llevan divino con Géminis y Libra. Con Sagitario pueden viajar y ser amigos de por vida. Con Cáncer tienen un karma que no se pueden desprender fácilmente y Piscis vuela con ellos en alguna nube mientras sueñan y dicen disparates.

Escorpio y Tauro no son de su agrado y son muy obstinados para lo que ellos sienten. Aries y Virgo los vuelven locos con sus brutos y sinceros comentarios, pero logran sobrevivirlos porque generalmente no lo piensan y dejan fluir.

Signo zodiacal Acuario. Foto: Canva.

Capricornio es demasiado duro por momentos y los molesta y con Leo ni pensar, es uno de los peores: o se llevan bien o los vuelven más locos de lo que son. Leo es su opuesto y generalmente todos los acuarianos tienen un hijo de este signo, es uno de los signos en los que más se da esta casualidad, por decirlo de algún modo.

Los acuarianos necesitan estar más allá de todo. No les interesa mucho el mundo terrenal, tienen sus viajes mentales que solo ellos saben hacer y proyectar; solo ellos saben vivir y disfrutar.

Cuando tenés un amigo de este signo, siempre estará contigo en las buenas y en las malas. Ellos no necesitan tanto de tu apoyo como tú, porque tienen la capacidad de poder imaginar situaciones rarísimas que nunca podrás olvidar. Son de decir chistes en un velorio y hacerte reír aunque no quieras, acompañarte a tirarte las cartas aunque ellos no crean, ir a viajar haciendo dedo aunque no tengan ganas.

No les gusta sentirse atados a horarios, salidas y paseos; aunque sea un viaje a Europa, ellos tienen que sentirse libres el mayor tiempo que puedan.

Aman la astrología, la ciencia oculta, pueden investigarla o no pero lo que te diga un acuariano en un momento de locura ocurre. Tenelo presente, porque te lo dicen sin darse cuenta pero sucede.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.