Calendario lunar de octubre 2026: cuándo cortarse el pelo y depilarse según la Luna este mes

El calendario lunar ofrece referencias para quienes siguen la tradición de la agricultura biodinámica aplicada al cuidado personal, una práctica que vincula la posición y órbita del satélite con distintos períodos astronómicos para definir los momentos más favorables para cortarse el pelo o depilarse.

Esta disciplina divide las jornadas en fases de hoja, raíz, fruto y flor, permitiendo planificar las rutinas estéticas según el objetivo deseado.

Para quienes buscan un corte de cabello que favorezca un crecimiento más fuerte, los días ideales se concentran a mitad de mes bajo la influencia del período raíz y la Luna en órbita descendente. En tanto, la depilación efectiva requiere seleccionar momentos específicos en los que la Luna transita por el período flor para retrasar la reaparición del vello.

Luna llena. Foto: Pixabay.

Fechas para un corte de pelo fuerte o para estimular un crecimiento rápido

Si la meta es lograr un corte de pelo que fortalezca las raíces y aporte mayor densidad, las fechas recomendadas abarcan el viernes 9, el sábado 10 y el domingo 11 de octubre de 2026 durante todo el día, además del lunes 12 de octubre hasta las 12:00 horas.

Estas jornadas resultan propicias para aplicar coloración con tintes vegetales o para realizar ondulaciones en el cabello.

Por otro lado, cuando el objetivo es acelerar el crecimiento del cabello y revitalizar la fibra capilar, conviene optar por un período hoja con la Luna en órbita ascendente. Los días indicados para esta meta son el viernes 23 de octubre a partir de las 08:00 horas, y durante la totalidad del sábado 24 y el domingo 25 de octubre.

Esas fechas también son las más aconsejables para recortar las puntas dañadas o para realizar el primer corte de pelo a un bebé.

Corte de pelo de una mujer. Foto: Freepik.

Días recomendados para la depilación según el calendario lunar

En el caso de la depilación, el método biodinámico busca que el procedimiento se realice en un período flor con la Luna en órbita descendente, condición que permite debilitar el nacimiento del vello y prolongar los efectos del depilado. Durante este mes, el ciclo astronómico presenta tres ventanas temporales específicas para llevar a cabo esta rutina de cuidado personal.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.