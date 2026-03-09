Buena fortuna: números de la suerte para los signos del zodíaco del 9 al 15 de marzo, según la numerología

En la creencia de ciertas costumbres espirituales y místicas, se asegura la existencia de números de la suerte, cifras que se consideran transportadoras de mensajes profundos y poderes especiales. Estos números, dotados de un simbolismo trascendental, se entrelazan con aspectos diversos de la vida humana y el universo, influyendo en destinos y fortunas, según las creencias populares.

Se cree que estos "números mágicos" no son solo dígitos, sino mensajes encriptados del cosmos. Cada uno cuenta con una vibración única que puede resonar en armonía con ciertos sucesos, situaciones o estados de conciencia. Desde tiempos antiguos, se han utilizado en prácticas como la numerología, la astrología y otras formas de adivinación para entender el curso de la vida y prever el futuro.

Los números de la suerte para cada signo del zodíaco en la semana del 9 de marzo

La percepción de estos números místicos cambia según las creencias culturales y las enseñanzas espirituales. Algunos números, como el 7, el 11 o el 22, son especialmente admirados por su supuesta conexión con fuerzas universales o celestiales. Se cree que estos números encierran secretos cósmicos y revelaciones metafísicas que pueden desentrañar los enigmas del universo y guiar el camino hacia la resplandor y la plenitud espiritual.

¿Cuáles son los números mágicos para cada signo esta semana? Descubrilos en la lista a continuación.

Aries : 24, 16, 25, 41, 29, 2

: 24, 16, 25, 41, 29, 2 Tauro : 10, 39, 42, 3, 28, 26

: 10, 39, 42, 3, 28, 26 Géminis : 10, 11, 43, 1, 42, 29

: 10, 11, 43, 1, 42, 29 Cáncer : 18, 25, 47, 28, 27, 14

: 18, 25, 47, 28, 27, 14 Leo : 43, 32, 1, 36, 16, 31

: 43, 32, 1, 36, 16, 31 Virgo : 34, 22, 23, 40, 31, 6

: 34, 22, 23, 40, 31, 6 Libra : 2, 9, 31, 32, 39, 12

: 2, 9, 31, 32, 39, 12 Escorpio : 7, 46, 6, 30, 38, 12

: 7, 46, 6, 30, 38, 12 Sagitario : 6, 14, 10, 34, 37, 19

: 6, 14, 10, 34, 37, 19 Capricornio : 6, 41, 33, 26, 35, 46

: 6, 41, 33, 26, 35, 46 Acuario : 23, 6, 27, 11, 47, 43

: 23, 6, 27, 11, 47, 43 Piscis: 29, 28, 46, 21, 3, 41

Numerología. Foto: Freepik.

De dónde vienen los números de la suerte

El Feng Shui, un antiguo sistema chino de equilibrio de espacios, sostiene la creencia de que los números tienen una influencia importante en el flujo de energía vital, o "chi", en un entorno. Se cree que ciertos números poseen una vibración excepcional que puede afectar positiva o negativamente la calidad del chi en un espacio determinado, así como influir en la fortuna y el bienestar de quienes lo habitan.

Los números de la suerte en el Feng Shui se utilizan para diversas metas, como la selección de fechas para acontecimientos importantes, la elección de números de casa, la disposición de muebles y la decoración de habitaciones. Estos números se basan en una combinación de creencias culturales, simbolismo y pronunciación fonética en chino.

Algunos de los números de la suerte más populares en el Feng Shui incluyen:

Número 8 : se considera altamente venturoso debido a su pronunciación en mandarín, que suena similar a la palabra para "riqueza" o "prosperidad". El 8 se asocia con la plenitud y la buena fortuna en el Feng Shui

: se considera altamente venturoso debido a su pronunciación en mandarín, que suena similar a la palabra para "riqueza" o "prosperidad". El 8 se asocia con la plenitud y la buena fortuna en el Feng Shui Número 9 : este número se considera símbolo de plenitud y realización. Su pronunciación en mandarín es similar a la palabra para "largo tiempo" o "eternidad", lo que lo hace perfecto para eventos y proyectos de largo plazo

: este número se considera símbolo de plenitud y realización. Su pronunciación en mandarín es similar a la palabra para "largo tiempo" o "eternidad", lo que lo hace perfecto para eventos y proyectos de largo plazo Número 6 : el 6 se asocia con la fortuna en el ámbito de las relaciones personales y familiares. Su pronunciación en mandarín se asemeja a la palabra para "flujo" o "suavidad", lo que lo convierte en un número propicio para la serenidad y el amor

: el 6 se asocia con la fortuna en el ámbito de las relaciones personales y familiares. Su pronunciación en mandarín se asemeja a la palabra para "flujo" o "suavidad", lo que lo convierte en un número propicio para la serenidad y el amor Número 1 : representa el principio y el liderazgo. En el Feng Shui, el número 1 se asocia con la autoridad y la determinación y se utiliza para fomentar el éxito y el logro de metas

: representa el principio y el liderazgo. En el Feng Shui, el número 1 se asocia con la autoridad y la determinación y se utiliza para fomentar el éxito y el logro de metas Número 4: a diferencia de los anteriores, el 4 se considera de mala fortuna en el Feng Shui debido a su pronunciación en mandarín, que suena parecida a la palabra para "muerte". Por lo tanto, se evita en la medida de lo posible en la elección de números de casa o en la disposición de espacios

Es importante recordar que las creencias y prácticas del Feng Shui pueden variar según las tradiciones regionales y las interpretaciones individuales.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.