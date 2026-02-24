TelevisaUnivision presenta los resultados del cuarto trimestre y del ejercicio 2025 completo

MIAMI--(BUSINESS WIRE)--TelevisaUnivision, la empresa de medios de comunicación en español líder a nivel mundial, anunció hoy los resultados financieros correspondientes al cuarto trimestre y del ejercicio completo cerrado el 31 de diciembre de 2025. Visite el sitio web de Relaciones con los inversores de la empresa en investors.televisaunivision.com para consultar los resultados financieros y los materiales sobre las ganancias.









TelevisaUnivision realizará hoy una conferencia telefónica para presentar sus resultados financieros a las 11:00 (hora del Este) y a las 8:00 (hora del Pacífico). La conferencia estará disponible a través de una transmisión web en investors.televisaunivision.com o por teléfono al (800) 445-7795 (dentro de EE. UU.) o al (785) 424-1699 (fuera de EE. UU.).

Acerca de TelevisaUnivision

TelevisaUnivision, la empresa de medios de comunicación en español más importante del mundo, con la mayor biblioteca de contenido propio en español y una prolífica capacidad de producción, es la principal productora de contenido original en español en los segmentos de noticias, deportes y entretenimiento. Sus productos originales impulsan todas las plataformas de TelevisaUnivision, que incluyen las cadenas de televisión abierta líderes en el mercado Univision, Las Estrellas, Canal 5 y UniMás, y un catálogo de 38 cadenas de cable, entre las que figuran TUDN, Galavisión, Distrito Comedia y TL Novelas. La compañía también opera el estudio líder de cine mexicano, Videocine, y es propietaria y opera la plataforma de audio en español más grande de Estados Unidos a través de 35 estaciones terrestres y la plataforma digital Uforia. TelevisaUnivision también es propietaria de ViX, la mayor plataforma de streaming en español del mundo. Para más información, visite televisaunivision.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts



Relaciones con los inversores: Paul Calocino | pcalocino@televisaunivision.com

Relaciones con los medios: Alyssa Bernstein | abernstein@televisaunivision.com