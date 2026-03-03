Riskified anuncia la expansión de la inteligencia de agentes de IA para proteger a los asistentes de compras de IA nativos de los comerciantes

En el marco de una creciente adopción de agentes de IA nativos y chatbots en sitios web de tiendas minoristas, Riskified aprovecha su exclusiva infraestructura de datos para ayudar a que los comerciantes implementen asistentes de compras de IA seguros y altamente personalizados

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--Riskified (NYSE: RSKD), líder en inteligencia de riesgo y fraude para comercio electrónico, anunció hoy la expansión de su plataforma de inteligencia de agentes de IA, una iniciativa que posiciona a la empresa como la protección definitiva para la próxima era del comercio electrónico. A medida que los comerciantes explican sus propios asistentes de compras de IA conversacionales nativos para elevar la experiencia de cliente, Riskified garantiza que estos nuevos puntos de contacto estén protegidos contra sofisticadas formas de fraude y abuso.





Los minoristas están realizando grandes inversiones para llevar a los agentes de IA directamente a sus fachadas digitales. Una investigación de McKinsey & Company destaca esta tendencia y señala que el 82 por ciento de las organizaciones minoristas ya han lanzado pilotos de IA generativa dedicados a reinventar el servicio al cliente.

En un contexto donde los comerciantes diseñan sus asistentes de compras de IA para ofrecer una personalización profunda y sus programas de lealtad en función de las preferencias de los clientes, Riskified ofrece una capa de inteligencia de riesgo crítica que convierte a estas interacciones en inteligentes y seguras. Debido a que Riskified analiza el historial de compra completo del cliente final en una extensa red global de marcas de comercio electrónico, ofrece datos altamente diferenciados que los comerciantes no pueden desentrañar por su cuenta.

“Los comerciantes que buscan lanzar sus propios asistentes de compra virtuales tienen una ventaja crucial al mantener relaciones personalizadas y directas con sus compradores”, señaló Assaf Feldman, director de tecnología y cofundador de Riskified. “La función de Riskified es ser la capa de inteligencia de riesgo definitiva para mejorar y proteger las interacciones de los agentes de IA. Al potenciar el historial de los clientes propios del comerciante con perspectivas de nuestra vasta red compuesta por múltiples comerciantes, ayudamos a garantizar que cada transacción y reclamo realizado a través de un agente de IA del comerciante tenga detrás una identidad verificada”.

El objetivo de Riskified es proteger estos nuevos puntos de contacto contra formas sofisticadas de fraude y abuso mediante la introducción de distintas funcionalidades diseñadas específicamente para los asistentes de compras de IA conversacionales de los comerciantes:

Señales de identidad de agentes de IA: permiten que un agente de compras de IA del comerciante realice consultas directas a Identity Graph de Riskified para recuperar indicadores de riesgo adicionales y resolver una identidad de forma programática. Esto puede hacerse a través de mejoras a AI Agent Approve, nuestra integración de MCP en AWS Marketplace, a través del protocolo de agente a agente (A2A) de Google, o a través de API REST estándar. En este modelo, Riskified actúa como “agente de confianza” y presta servicios de inteligencia de riesgo en tiempo real directamente en distintos momentos de la experiencia de compra donde puede agregar más valor. Por ejemplo, los agentes de IA nativos pueden obtener señales de riesgo en tiempo real mientras conversan con el cliente y ofrecer decisiones de reembolsos o cambios de producto instantáneas basadas en el riesgo y la elegibilidad del cliente. Mejoras al diseñador de políticas de agentes de IA: dentro de Riskified Decision Studio, los comerciantes pueden identificar y aplicar reglas comerciales para gestionar el riesgo del volumen de pedidos que proviene de sus agentes de compras de IA. Este control permitirá que los comerciantes implementen con confianza los agentes conversacionales de IA de marca propia sin exponerse a abusos de reclamos de reembolsos programáticos, arbitraje de revendedores o abuso de promociones.

El enfoque pragmático y específico de Riskified aborda la realidad de que las redes de fraude ya están explotando los protocolos agénticos y los chatbots de forma temprana. Al concentrarse en la resolución de identidad y las anomalías en patrones de compra, Riskified garantiza que la transición hacia compras mediadas por IA en los sitios web de los comerciantes siga siendo un factor para impulsar los ingresos, no un riesgo. Más información sobre funcionalidades agénticas adicionales en el blog de Riskified.

Acerca de Riskified

Riskified (NYSE:RSKD) empodera a las empresas para que puedan alcanzar todo su crecimiento en comercio electrónico aplicando herramientas inteligentes contra el riesgo. Muchas de las marcas y las empresas con cotización en bolsa más grandes del mundo que venden en línea confían en Riskified para una protección garantizada contra contracargos, combatir el fraude y el abuso de políticas a escala, y mejorar la retención de clientes. Desarrollada y gestionada por el equipo más grande de analistas de riesgo de comercio electrónico, científicos de datos e investigadores, la plataforma de inteligencia de riesgo y fraude con tecnología de IA de Riskified analiza a la persona detrás de cada interacción para ofrecer decisiones en tiempo real y sólidas perspectivas basadas en identidad. Más información en riskified.com.

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Directora sénior de comunicaciones

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Responsable de relaciones con los inversores

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