Resumen: ¡Resident Evil Requiem de Capcom ya vendió más de 5 millones de unidades!

– Su resonante éxito mundial contribuyó a incrementar las ventas –

OSAKA, Japón--(BUSINESS WIRE)--Capcom Co., Ltd. (TOKYO:9697) ha anunciado hoy que las ventas mundiales de Resident Evil Requiem, lanzado el 27 de febrero de 2026, han superado los 5 millones de unidades.









Resident Evil Requiem es la última entrega de la serie Resident Evil que festeja este mes su 30.º aniversario. Este título ha logrado elevar la esencia del terror en el ámbito de la supervivencia al intensificar la interacción entre el miedo intenso y la acción trepidante. Resident Evil Requiem se ha desarrollado con RE ENGINE, el motor de juego propio de Capcom y de ese modo, la empresa ha logrado generar imágenes con un detalle fotorrealista, en particular, en cuanto a la piel de los personajes, los ojos llorosos y el cabello suelto, así como la translucidez de la luz.

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