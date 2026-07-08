La Banca refuerza su campaña contra el juego ilegal con una impactante intervención en la fachada de Océano FM

Como parte de las acciones de difusión de la campaña "Al juego ilegal le decimos NO HAY CHANCE", La Banca sumó una nueva intervención publicitaria de alto impacto en la fachada de Océano FM y en pantallas en vía pública, con el objetivo de amplificar el mensaje y seguir generando conciencia sobre los riesgos del juego ilegal.

La intervención, ubicada en puntos estratégicos de Montevideo, busca potenciar la visibilidad de una campaña que invita a los uruguayos a elegir siempre opciones de juego autorizadas, promoviendo un entorno más seguro, transparente y responsable.

La acción se enmarca en la iniciativa presentada por La Banca para alertar sobre las consecuencias del juego ilegal, una problemática que expone a los usuarios a posibles fraudes, falta de garantías en el pago de premios y ausencia de controles, además de no generar aportes para la sociedad. La campaña también recuerda que únicamente los operadores autorizados brindan respaldo, seguridad y cumplen con la normativa vigente.

Con el concepto "Al juego ilegal le decimos NO HAY CHANCE", La Banca continúa fortaleciendo una campaña de alcance nacional con comunicaciones en agencias y subagencias de todo el país que busca instalar el tema en la agenda pública y promover una mayor conciencia sobre la importancia de apostar únicamente en canales habilitados.

Esta nueva presencia en la vía pública se suma a las diferentes acciones de comunicación desarrolladas en medios y plataformas digitales, reforzando el compromiso de La Banca con la promoción del juego responsable y la lucha contra el juego ilegal.