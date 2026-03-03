Gold Reserve comunica novedades en el proceso de venta de Citgo: Gold Reserve presenta un escrito de contestación ante el Tercer Circuito

PEMBROKE, Bermudas--(BUSINESS WIRE)--Gold Reserve Ltd. (TSX.V: GRZ) (BSX: GRZ.BH) (OTCQX: GDRZF) (“Gold Reserve” o la “Empresa”) anuncia que la Empresa ha presentado su escrito de contestación ante la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Tercer Circuito (el “Tercer Circuito”) en relación con la venta judicial propuesta de acciones de PDVH a Elliott/Amber Energy.

El escrito de contestación de Gold Reserve afirma que al tribunal de Delaware no se le permitió aprobar la oferta de 5900 millones de dólares de Elliott/Amber Energy (que era 2000 millones de dólares más baja que la oferta final de 7900 millones de dólares de Gold Reserve), ya que no satisfacía el requisito de sobreoferta mínima incorporado en las protecciones de los oferentes ordenadas por el tribunal y, además, violaban el requisito de la ley de Delaware de que las acciones sean vendidas a quien presente la mejor oferta. Gold Reserve afirma también que, contrariamente a los argumentos de los apelados, su solicitud de recusación fue tan sustancial como oportuna, ya que las continuas comunicaciones entre los peritos judiciales y Elliott fuera del proceso de venta crearon una apariencia de parcialidad, cuya magnitud no se hizo evidente hasta septiembre de 2025.

El escrito relacionado con la apelación ya ha finalizado, y las partes esperan que el Tercer Circuito establezca una fecha para los alegatos orales en el momento oportuno.

Puede consultar una copia del escrito de la Empresa aquí.

Puede consultar una descripción completa de los procedimientos de venta de Delaware en el sistema Public Access to Court Electronic Records (PACER), Crystallex International Corporation v. Bolivarian Republic of Venezuela, 1:17-mc-00151-LPS (D. Del.) y sus procedimientos relacionados.

Advertencia sobre las declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa incluye “declaraciones prospectivas”, en el marco del significado de las leyes de títulos valores federales de los Estados Unidos vigentes, e “información prospectiva”, en el marco del significado de las leyes de títulos valores provinciales y territoriales de Canadá. Estas declaraciones afirman las intenciones, las esperanzas, las creencias, las expectativas o las predicciones del futuro de Gold Reserve y su equipo gerencial. Las declaraciones prospectivas se basan necesariamente en una serie de estimaciones y supuestos que, aunque considerados razonables por parte del equipo gerencial en este momento, están sujetos inherentemente a importantes incertidumbres y contingencias comerciales, económicas y competitivas. Suelen caracterizarse por palabras como "pronosticar", "planificar", "continuar", "esperar", "proyectar", "pretender", "creer", "estimar", "puede", "podrá", "potencial", "propuesta", "posicionado" y otras palabras similares, o afirmaciones de que ciertos eventos o condiciones "pueden" o "podrán" ocurrir. Las declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado de prensa incluyen, entre otras, afirmaciones relacionadas con cualquier oferta presentada por la Empresa para la compra de las acciones de PDVH (la “Oferta”); la apelación presentada ante el Tercer Circuito; el resultado esperado y el plazo de esa apelación; los términos, la implementación y los beneficios esperados del acuerdo de conciliación al que se llegó con ciertas instituciones financieras; y el estado financiero, las operaciones y las perspectivas futuras de la Empresa.

Advertimos que estas declaraciones prospectivas involucran riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros riesgos que pueden provocar que los eventos actuales o los resultados de Gold Reserve sean materialmente diferentes de nuestros resultados, rendimientos o logros estimados que se afirman explícita o implícitamente en esas declaraciones prospectivas, incluidos, entre otros: que las ganancias de la oferta de Elliott/Amber Energy, si se cierra, no satisfagan los importes pendientes de pago según el laudo arbitral de septiembre de 2014 de la Empresa y/o el fallo dictado por un tribunal estadounidense correspondiente del 15 de noviembre de 2015; Gold Reserve puede no tener éxito en cualquier aplazamiento, apelación o impugnación a la resolución y opinión del 25 de noviembre de 2025 del tribunal mediante la que se aprueba la recomendación del perito judicial de la oferta de Elliott/Amber Energy y se rechazan las objeciones a la misma, incluidas las objeciones realizadas por Gold Reserve; que el proceso de venta no pueda concluir en una venta de las acciones de PDVH a ninguna persona, incluida Elliott/Amber Energy o cualquier otro comprador recomendado por el perito judicial o aprobado por el tribunal; que la Empresa pueda renunciar a cualquier depósito de dinero en efectivo realizado debido a la imposibilidad de completar la oferta o por otros motivos; la capacidad de aplicar la orden de embargo otorgada a la Empresa; que no se pueda cumplir con los plazos establecidos para los distintos informes y/u otros asuntos relacionados con el proceso de venta; la capacidad de la Empresa de participar de otro modo en el proceso de venta (y los costos relacionados con el mismo); el importe, si lo hubiere, de las ganancias relacionadas con el proceso de venta; las demandas concurrentes de otros acreedores de Venezuela, PDVSA y la Empresa, incluido cualquier interés en los juicios de esos acreedores y cualquier prioridad que se les pudiere otorgar; las incertidumbres relacionadas con posibles acuerdos entre Venezuela y otros acreedores, y el impacto de esos acuerdos en los fondos que pueden estar disponibles en el marco del proceso de venta; y las ramificaciones de quiebra respecto de las demandas del proceso de venta y/o la Empresa, incluido el hecho de que otras demandas tengan prioridad. Esta lista no menciona exhaustivamente los factores que pueden afectar a cualquiera de las declaraciones prospectivas de la Empresa. Para acceder a un análisis más detallado de los factores de riesgo que afectan el negocio de la Empresa, consulte la Discusión y Análisis de la Gerencia de la Empresa para el período finalizado el 30 de septiembre de 2025, además de otros informes que se han presentado ante SEDAR+ y están disponibles en el perfil de la Empresa, en www.sedarplus.ca.

Advertimos a los inversores que no deben depositar una confianza excesiva en las declaraciones prospectivas. Todas las declaraciones prospectivas orales y escritas subsiguientes que se atribuyan a Gold Reserve o a personas que actúen en su representación están expresamente condicionadas en su totalidad por este aviso. Gold Reserve renuncia a cualquier intención u obligación de actualizar públicamente o de otro modo ninguna declaración prospectiva o la lista anterior de supuestos o factores, sea como resultado de información nueva, eventos futuros u otras razones, sujeto a sus obligaciones de divulgación en el marco de la normativa vigente promulgada por las leyes de títulos valores provinciales y territoriales de Canadá vigentes.

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