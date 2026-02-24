Engageware dará a conocer su manual de implementación de IA agéntica para telecomunicaciones en el Mobile World Congress 2026

El director ejecutivo Dan O'Malley participará junto al presidente de NetUno y al vicepresidente de IDC en un debate de alto nivel sobre la ampliación de la IA agéntica en los servicios, las ventas y las operaciones de campo

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Engageware, la plataforma de interacción con el cliente basada en Inteligencia Artificial más utilizada por los sectores regulados, anuncia que presentará en el Mobile World Congress 2026 una demostración de cómo los proveedores de telecomunicaciones pueden escalar la IA agéntica a la producción con la gobernanza, la auditabilidad y los controles operativos necesarios en entornos de gran volumen y preparados para el cumplimiento normativo.





“Los proveedores de telecomunicaciones no tienen problemas con el potencial de la IA, sino con la coordinación y la gobernanza”, comentó Dan O'Malley, director ejecutivo de Engageware. “En el Mobile World Congress, compartiremos un manual de implementación práctico que ayudará a los operadores a pasar con confianza del prototipo a la producción, de modo que los agentes de IA puedan operar en todos los puntos de contacto manteniendo el cumplimiento normativo, la auditabilidad y el control que requieren los entornos de telecomunicaciones”.

Con la confianza de más de 600 empresas globales, entre las que se incluyen el 20% de los 20 principales proveedores de telecomunicaciones de América, Engageware presentará un marco de implementación diseñado para ampliar la automatización en los procesos digitales y asistidos por personas, sin sacrificar en ningún momento la protección de la confianza, la integridad de la marca y el cumplimiento normativo.

Engageware (stand 7F35, pabellón 7) presentará su manual de implementación de IA y casos prácticos en telecomunicaciones

Engageware dará a conocer su manual de implementación de IA junto con demostraciones en vivo de procesos preparados para telecomunicaciones, entre los que se incluyen:

Asistencia en facturación y uso (explicaciones, disputas, promociones, paquetes).

Planes, actualizaciones y complementos (descubrimiento con orientación, flujos que tienen en cuenta la elegibilidad).

Citas en tiendas minoristas, instalaciones y planificación de servicios de campo.

Calificación de ventas y captura de clientes potenciales (procesos preparados para el traspaso).

Asistencia de agentes y acceso controlado al conocimiento.

Comunicaciones reguladas y controles de cumplimiento.

Sesión ejecutiva para ayudar a los líderes del sector de las telecomunicaciones a pasar de la fase piloto a la producción de la IA

“From Prototype to Profit: Executive Lessons on Scaling Agentic AI in CX” (Del prototipo al beneficio: lecciones ejecutivas sobre la ampliación de la IA agéntica en la experiencia del cliente) se celebrará en directo para los asistentes al Mobile World Congress a las 16:05 horas del 4 de marzo en el Broadcast Stage del pabellón 4 y se transmitirá simultáneamente a nivel mundial para los líderes del sector de las telecomunicaciones que no asistan al evento.

Dan O'Malley, director ejecutivo de Engageware, se unirá al presidente de NetUno, Gilbert Minionis, y a Diego Anesini, vicepresidente de Investigación, Datos y Análisis de IDC, para debatir acerca de cómo los proveedores de telecomunicaciones pueden pasar de las demostraciones a implementaciones a escala de producción con un impacto comercial cuantificable. La sesión tratará sobre lo que se necesita para ampliar los agentes de IA en todo el recorrido del cliente con el fin de impulsar el crecimiento, mejorar la conversión y reducir los costos y la pérdida de clientes.

Ampliando el impulso global

La presencia de Engageware en el Mobile World Congress llega tras su exitosa cumbre “AI in CX Summit” celebrada el otoño pasado, que reunió a ejecutivos de los principales bancos y proveedores de telecomunicaciones, entre ellos Banco Comafi, América Móvil, Banorte, Banco Columbia y el Instituto Mexicano de Teleservicios (IMT), para compartir cómo las empresas están pasando de los proyectos piloto de IA a la implementación en producción con un retorno de la inversión cuantificable. Estas organizaciones destacaron su uso de servicios de agentes regulados y canales de mensajería como WhatsApp para acelerar la adquisición, mejorar la resolución y ampliar la participación en entornos altamente regulados.

Partiendo de ese impulso, Engageware lleva su plataforma de IA regulada a la escena mundial. Para conectarse con Engageware en el Mobile World Congress 2026, visite el stand 7F35 en el pabellón 7 o haga clic aquí para programar una cita con los expertos de Engageware.

Acerca de Engageware

Engageware es la plataforma de interacción con el cliente basada en Inteligencia Artificial más utilizada por los sectores regulados. Con la confianza de más de 600 empresas globales, entre las que se incluyen el 25% de los 50 principales bancos de América y el 20% de los principales proveedores de telecomunicaciones, Engageware ayuda a las organizaciones a modernizar sus servicios y ventas con una IA conversacional y generativa regulada que mejora la conversión, reduce la carga de los centros de contacto y refuerza la confianza de los clientes en los procesos digitales y asistidos por personas. La plataforma de Engageware unifica los agentes de atención al cliente con IA, la programación de citas y la gestión del conocimiento para conectar a los clientes con las respuestas y los expertos adecuados, y a los empleados con la orientación correcta para ayudar a reducir costos, aumentar los ingresos y gestionar el riesgo a gran escala. Con sede en el distrito tecnológico ubicado a las afueras de Boston, Massachusetts, y operaciones en toda América Latina, Engageware es una empresa de la cartera de Clearhaven Partners, una firma de capital privado con sede en Boston que se dedica exclusivamente a inversiones en empresas de software y tecnología. Visite https://engageware.com para obtener más información.

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