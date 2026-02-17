Axis Communications presenta el primer informe Axis Perspectives sobre la evolución de la función del video inteligente

CHELMSFORD, Massachusetts.--(BUSINESS WIRE)--Axis Communications, líder del sector del video en red, anunció que se ha publicado su primer informe anual Axis Perspectives una publicación elaborada a partir de una serie de investigaciones que examina la evolución del video inteligente y su función, que es cada vez más importante. Con el aval de las investigaciones globales propias, opiniones de expertos y casos de uso reales, este informe cuantifica la forma en que el video inteligente está mejorando la seguridad y al mismo tiempo, impulsa cada vez más la seguridad, la eficiencia operativa y la inteligencia empresarial en todos los sectores.





Estos resultados revelan un punto de inflexión bien claro: si bien la seguridad sigue siendo fundamental, las organizaciones están adoptando rápidamente el video inteligente a modo de sensor empresarial potente, porque les permite obtener información que mejora el rendimiento, reduce los costos y facilita la automatización a gran escala. Este informe se fundamenta una serie de investigaciones de primera mano y análisis de datos y ofrece una hoja de ruta estratégica sobre cómo las cámaras están evolucionando para contribuir activamente con las decisiones empresariales, al ofrecer resultados medibles en entornos de alto impacto. Por ejemplo, el informe destaca el uso que hace el Grupo BMW de las cámaras para promover la inspección de calidad con inteligencia artificial (AIQX). Con esta aplicación, se pueden realizar inspecciones precisas y automatizadas que mejoran la calidad de los productos y la eficiencia operativa.

"El video inteligente está pasando por un cambio fundamental: ha dejado de usarse para supervisar lo que ocurre para informar activamente sobre cómo las organizaciones protegen a las personas, operan y toman decisiones", afirma Fredrik Nilsson, vicepresidente de Axis Communications para América. "Con Axis Perspectives, adoptamos una visión estratégica que se funda en la investigación de esa evolución y reune datos globales, implementaciones en el mundo real y un modelo de madurez práctico para ayudar a las organizaciones a comprender dónde se encuentran hoy y cómo aprovechar todo el valor del video como capacidad empresarial conectada, con base en los datos".

Principales conclusiones del informe:

Ampliación del impacto empresarial: El uso del video para la inteligencia empresarial se ha duplicado prácticamente en apenas un año (del 20 % al 38 %), mientras que el 42 % de las organizaciones ya lo utiliza para impulsar la eficiencia operativa.

El uso del video para la inteligencia empresarial se ha duplicado prácticamente en apenas un año (del 20 % al 38 %), mientras que el 42 % de las organizaciones ya lo utiliza para impulsar la eficiencia operativa. Evolución de las prioridades de los clientes: La modernización de la infraestructura es el principal motor para el 64 % de los usuarios finales y el 44 % cita ahora la ciberseguridad como prioridad fundamental

La modernización de la infraestructura es el principal motor para el 64 % de los usuarios finales y el 44 % cita ahora la ciberseguridad como prioridad fundamental Aceleración de la adopción de la nube: Se estima que la adopción de la nube en la seguridad física aumentará, pasando del 27 % al 44 % en dos años, lo que refleja un incremento de 17 puntos a medida que ganan terreno nuevos casos de uso.

Se estima que la adopción de la nube en la seguridad física aumentará, pasando del 27 % al 44 % en dos años, lo que refleja un incremento de 17 puntos a medida que ganan terreno nuevos casos de uso. Demanda de integración de plataformas: El 41 % de los clientes ya exige plataformas unificadas, lo que subraya la integración de sistemas como factor clave para tener éxito.

Estas conclusiones se analizan en detalle en el informe, que les brinda a las organizaciones la información necesaria para crear soluciones integradas, con base en los datos, que aporten un valor significativo ahora y en el futuro. Además, para respaldar esto, el informe presenta un modelo de madurez del video inteligente en cinco etapas, que guía a las empresas desde los sistemas pasivos y reactivos hasta las operaciones proactivas, predictivas y en definitiva, autónomas, lo que permite a los líderes evaluar las capacidades actuales y proyectar un camino práctico hacia las estrategias más eficaces.

Axis Perspectives es un informe anual elaborado a partir de diversas investigaciones de Axis Communications, diseñado para ofrecer información, contexto y previsión estratégica sobre la evolución del papel del video inteligente y su intersección con las tecnologías inteligentes y conectadas. Siendo inventor de la primera cámara IP del mundo y líder en innovación de video en red durante tres décadas, Axis ha desempeñado un papel fundamental en la transformación de la vigilancia en un componente crítico de la seguridad pública y la infraestructura empresarial moderna. Axis Perspectives demuestra el compromiso de la empresa, que trabaja para brindarles un valor significativo a sus socios, clientes y partes interesadas del sector mediante análisis basados en datos, comentarios de expertos y una visión clara de lo que está por venir.

Acerca de Axis Communications

Axis hace posible un mundo más inteligente y seguro, al mejorar la seguridad, la protección, la eficiencia operativa y la inteligencia empresarial. Siendo una empresa de tecnología de red y líder del sector, Axis ofrece soluciones de videovigilancia, control de acceso, intercomunicación y audio. Estas soluciones son reforzadas por las aplicaciones de análisis inteligentes y respaldadas por una capacitación de alta calidad.

Axis tiene aproximadamente 5.000 empleados en más de 50 países y colabora con socios tecnológicos y de integración de sistemas en todo el mundo para ofrecer soluciones a sus clientes. Axis fue fundada en 1984 y tiene sede central en Lund, Suecia.

Descargue el informe completo de Axis Perspectives en https://www.axis.com/explore/future-of-video-surveillance y conozca más sobre Axis Communications en www.axis.com.

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