Estos son los mitos y errores más comunes sobre el cepillado de dientes y la higiene bucal

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Valentina Robles, odontóloga de Clínica Santa Blanca de Chile señala por su experiencia que apenas 1 de cada 20 pacientes se lava de forma correcta los dientes al llegar por primera vez a la consulta.

En su opinión la pandemia ayuda poco a mantener una buena salud bucal, ya que -por un lado- las visitas al odontólogo se postergan por miedo a la exposición de contagiarse el virus", y -por otro- las personas han empeorado sus hábitos alimenticios.

"Estamos comiendo más azúcares y grasas, y en varios momentos del día, por lo que se producen dos efectos: la boca está expuesta al daño por ataque de ácido la mayoría del día, por lo tanto baja el pH y se provocan más caries o enfermedad de las encías; y, al estar en casa todo el día o incluso por el uso de la mascarilla, los pacientes sienten que pueden esconder sus problemas bucales y posponer algunos tratamientos, provocando más avance en el daño preexistente", explica Robles.



Exceso de desinformación

Asimismo, la odontóloga sostiene que existe una gran desinformación acerca de la higiene bucal. "Todos saben que existe el cepillo, la pasta dental y punto, pero en realidad existen muchos elementos más, que son complementarios, pero muy necesarios, como por ejemplo, el hilo dental, que si hablamos de porcentajes me atrevería a decir que el 90% de mis pacientes no lo usan", asegura.

Otros elementos importantes son el limpiador lingual -que idealmente no debe ser el cepillo-, y los cepillos interproximales, que sirven para limpiar zonas más grandes en donde el hilo dental "vuela" y no logra sacar bien los restos de comida, entre otros.

"Estamos muy influenciados por las grandes marcas, que nos venden otros productos que no son tan esenciales en nuestra higiene bucal", afirma la profesional y pone como ejemplo los enjuagues bucales con alcohol -"que nunca debieran usarse", advierte- o aquellos que "dicen ser maravillosos".

Valentina Robles también apunta a los cepillos eléctricos, que -dice- están sobrevalorados. "Tienen la misma eficiencia que un cepillo manual si este está bien usado. Con mala técnica limpian peor que el manual. Y, además, están indicados en pacientes con problemas de motricidad o movilidad, o cuidadores de personas dependientes leves o severos", explica.

Los mitos y errores más comunes



Si hablamos de mitos, existen muchos según la odontóloga, pero los más típicos son los que aplican alguna técnica antigua, "de campo" o "el secreto de la abuelita", como preferir un cepillo duro, los enjuagues con salmuera o bicarbonato para infecciones o blanquear los dientes.



"Existe ese concepto errado de que en algún momento se tienen que perder los dientes, siendo que debiéramos tener nuestros dientes hasta la muerte si los cuidamos bien y prevenimos las enfermedades dentales", enfatiza la especialista.



Valentina Robles sostiene que son tres los errores que más se repiten en cuanto a la higiene dental:



1.- Elegir un cepillo duro: Es el error por excelencia. Por lo general, todos usan algún cepillo que sea duro o al menos mediano, porque creen que "limpian más" al sentir la sensación de raspado. Pero no es así y en realidad lo ideal es usar cepillos suaves o ultra suaves. "Estos cepillos (los duros), además de dañar las encías, no logran acceder a todos los recovecos de los dientes como un cepillo suave y de muchas cerdas", señala.



2.- No concentrarse en el cepillado: La mayoría de las personas se lava los dientes haciendo otra actividad en paralelo, por ejemplo: viendo televisión, hablando por teléfono, cuando están a punto de salir de la casa reuniendo las cosas que se tienen que llevar, etc. Y aunque tengan el cepillo adecuado, no van a lograr un buen cepillado, porque quedan zonas sin limpiar y termina siendo para cualquier parte y de poco tiempo, o de mucho tiempo, pero de mala calidad. No se hace una higiene a conciencia.



3.- No usar hilo dental: La gente cree que no es tan necesario y que sirve solo para cuando se queda el pedazo grande de comida entre los dientes, de manera ocasional. Sin embargo, en realidad es un hábito que debiera estar incluido en la higiene de todos los días.