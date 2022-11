Orzuelos: ¿por qué salen, cuánto duran y cómo se tratan?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los orzuelos son una pequeña protuberancia en el ojo -en la parte superior o inferior del párpado- que genera una pequeña incomodidad o dolor. Y aunque no es de gran tamaño, resulta molesto por la pesadez y el enrojecimiento que produce.

Según Carlos Francisco Fernández, asesor médico del grupo El Tiempo, se trata de “una infección de las glándulas sebáceas localizadas en el borde de los párpados, y es producida, en general, por una bacteria denominada estafilococo”.

Dicha bacteria afecta las glándulas encargadas de producir el material graso de las lágrimas y origina lo que se podría asimilar a un grano de acné. Este sale normalmente en la parte exterior de su párpado, pero también puede surgir en el interior.

¿Por qué salen los orzuelos?

Como señala el portal Mayo Clinic, las razones de desarrollar un orzuelo son varias, por ejemplo, tocarse los ojos sin lavarse las manos antes, usar lentes de contacto sin la adecuada desinfección de los mismos o de sus manos, o no tener los cuidados pertinentes con el maquillaje (no desmaquillarse antes de dormir o aplicarse productos vencidos).

Foto: iStock

¿Cómo sé que tengo un orzuelo?

Sabrá que tiene un orzuelo al detallar su ojo y ver una protuberancia de color rojo que en su interior, puede tener materia de color amarillo. Con el paso de las horas, generará mayor molestia. “Su ojo puede estar rojo y lloroso, pero su visión no debería verse afectada”, indicó la página del Servicio Nacional de Salud de Reino Unido.

Tener presente estos signos, para no confundir con otras infecciones: si no surgió la protuberancia o el grano, pero hay enrojecimiento, puede ser una conjuntivitis. En cambio, si tiene el bulto en su párpado, pero no es doloroso, podría ser un chalazión.

¿Cómo quitar un orzuelo?

Detenga el uso de lentes de contacto o maquillaje hasta que se solucione. No podrá desaparecer el orzuelo en cuestión de minutos, así que deberá tener paciencia. Lo que sí es posible es acelerar el proceso de sanación y que se reduzca la hinchazón. Para eso necesitará un par de toallas o paños (asegúrese de que estén limpios), los cuales deberá sumergir en un poco de agua tibia. Luego, los llevará a su parpado de cinco a diez minutos. Repetir por tres o cuatro veces durante el día.

No tratar de reventar el bulto, ni mucho menos frotarlo con fuerza. De este modo, evitará un mayor enrojecimiento. La recomendación es que también adquiera toallas para los párpados y mantenga esa zona limpia con el fin de mejorarla.

¿Cuánto dura un orzuelo?

Al cabo de unas 48 horas de haber realizado el proceso con las toallas y agua tibia, el orzuelo comenzará a reducirse. Así que luego de una semana habrá desaparecido en su totalidad.



Sin embargo, si tras esa semana sigue igual y la molestia se extendió por su párpado debido al enrojecimiento u otras partes de su cara, deberá consultar a un médico, ya que podría ser una otra infección

Para evitar los orzuelos: lavarse las manos antes de tocarse los ojos, tener cuidado con el maquillaje y seguir las prácticas de desinfección de los lentes de contacto.