¿Tu salud visual está en problemas? Estas señales así lo indican

Tu salud visual definitivamente es algo que deberías tomar muy en cuenta y cuidar. ¿O acaso no te gusta ver? Prestar atención a los cambios en tu visión, como ver borroso o manchas, además de cuidar tu vista, podría salvar tu vida, ya que pueden ser síntomas de condiciones serias como: tumores, infartos o incluso cáncer. Aunque seas precavida y te informes bien, hay ciertos síntomas que pueden presentarse y que necesitan atención especial. ¿Sabés cuáles son?

Ves telarañas y flashes de luz

En la cámara posterior al globo ocular, hay una parte del ojo llamada cuerpo vítreo, y tiene la consistencia de una clara de huevo. A medida que envejece y la gelatina se vuelve más líquida, desarrolla flotadores, según WebMd, que a menudo se ven como telarañas en la visión. Por lo general son inofensivas, pero si notas un aumento repentino, deberías consultarlo con un especialista. Esto podría significar que tu retina y los vasos sanguíneos en tu ojo se han roto. Si además ves destellos de luz, podría ser señal de un desprendimiento de la retina, lo cual podría conducir a ceguera.



Dependiendo de la ubicación y el tamaño de la herida, los médicos pueden tratarla con láser o con tratamientos de congelación, inyectar una burbuja de gas en el ojo para volver a colocar la retina en su lugar u operar el ojo.



Dolor o ardor en los ojos

La inflamación e irritación es el principal culpable de una sensación de ardor o picazón en los ojos, y típicamente es una condición llamada blefaritis, causada por una bacteria o ácaros microscópicos que viven en los párpados, según All about Vision. Afortunadamente, esto puede remediarse aplicando una mezcla de agua tibia con shampoo para bebé.

También puede haber una infección o inflamación de la glándula sebácea del párpado. Los médicos generalmente recetan compresas para drenar el párpado. Y si no drena por sí solo, se requiere cirugía.



Es posible que también te hayas quemado el ojo, una condición llamada fotoqueratitis, causada por la exposición a los rayos UV o fuentes de luz artificial. A esta condición también se le llama “ceguera de la nieve” si el sol se refleja brillantemente en una superficie como la arena, agua, hielo o nieve. El problema por lo general desaparece por sí solo, pero también se prescriben gotas para los ojos si hay un riesgo de infección.



Ojos rojos o secos

El enrojecimiento usualmente significa que tu ojo está irritado y los vasos sanguíneos se han dilatado, según HealthLine. Puede ser el resultado de diferentes cosas: un irritante químico como la cebolla o una reacción alérgica.



Otra causa podría ser la resequedad; cuando el ojo no produce suficientes lágrimas superficiales para mantenerse lubricado. Para tener un poco de alivio, se recomienda usar lubricación ocular, pero lo ideal es acudir con un experto para descartar condiciones como: ojo seco crónico o un trastorno autoinmune.



Lunares o pecas nuevas en los ojos

Si siempre has tenido un lunar en el ojo, no te preocupes, tu oftalmólogo seguramente ya lo reconoce. Pero si repentinamente aparecen nuevos, andá con un oculista para que los evalúe.



El problema con los lunares es que pueden ser malignos. Es extremadamente raro que esto suceda, pero si se desarrolla un tumor o melanoma en tu ojo, notarás cambios drásticos como visión borrosa.



Ves doble

La visión doble con los ojos abiertos usualmente significa que tus músculos no están alineados apropiadamente. Esto podría deberse a un problema neurológico como un tumor en el cerebro o infarto.



La visión doble en un solo ojo, que es menos común, puede ser causa de una catarata o algún problema relacionado con la retina. Si sólo es un problema muscular puedes utilizar lentes o someterte a algún procedimiento quirúrgico.