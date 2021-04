Fabián Marquisio y un concierto azul para seguir desde casa y celebrar el 2 de abril

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Villazul no se detiene, ni siquiera en pandemia. Tal como el año pasado, el 2 de abril —Día de Concientización del Autismo— no permite reunirse a celebrar, pero no por eso habrá distancia. A las 19 horas la reunión será en el espacio virtual.

"Será un concierto en banda, interactivo y con muchas sorpresas", contó Fabián Marquisio, músico que lidera la movida. "La propuesta de Villazul es salir un poco de la oscuridad que nos rodea, concientizar sobre el autismo y la inclusión en un día muy especial", remarcó.

Habrá sorpresas

Además de los saludos personalizados, que siempre son tan espontáneos como divertidos, esta tarde habrá sorpresas porque Villazul adelantará canciones de Música Para Aprender, el nuevo disco que verá la luz a mediados de año a través del sello Bizarro.

Comenzamos a anotar saludos, nombres y lo que quieran para el concierto de mañana. La idea es que sientan que los... Publicada por Villazul en Jueves, 1 de abril de 2021

El concierto se transmitirá en vivo a través de la página de Facebook de Villazul en forma gratuita, con la mayor calidad en audio y video, y promete ser una experiencia única para toda la familia.

El músico y compositor Fabián Marquisio, padre de Antonio, un niño con autismo, creó Villazul en 2014. Su próximo disco incluye 26 canciones que recorren las actividades infantiles, desde la mañana a la noche, las melodías ayuda a aprender rutinas y hacerlas más llevaderas.



El disco, bautizado Música Para Aprender, está inspirado en las canciones que Antonio utiliza en la escuela para realizar sus actividades curriculares como aprender las tablas, los continentes, los océanos, el ciclo del agua, etcétera. Podés ver algunos adelantos en la cuenta de Instagram de Villazul.

Estela Magnone —que compuso muchas de las canciones— Emiliano Branncciari, Ruben Rada, Eduardo Larbanois y Mario Carrero (dúo Labarnois-Carrero), Sandra Mihanovich y Malena Muyala son algunas de las voces que se sumaron a este trabajo. Lucas Sugo, Mónica Navarro, Marta Gómez, Jorge Drexler, Sebastián Teysera, Pablo Silvera (Once Tiros) o Diego Rossberg son otros de los talentos que le dijeron le que sí a Marquisio, que en esta ocasión logró reunir a más de 70 artistas.