Emprendedores se adaptan a los tiempos de coronavirus y crean tapabocas de diseño

Sí, es cierto, pueden hacerse caseros (así lo enseña esta nota). Sin embargo no todos tenemos ni maña ni tiempo para dedicarnos al asunto. Atento a esto, algunos profesionales ofrecen tapabocas listos para usarse.

El realizador de vestuario teatral Rubens Reyes, este mes le buscó la vuelta para sobrellevar la merma de su negocio. "No hay fiestas, no hay obras de teatro en cartel, no hay vestuarios para hacer", contó a Eme. Sin embargo en su taller hay creatividad, ganas e insumos.



"Hicimos un modelo sencillo con telas de diseño que teníamos disponibles", explicó el diseñador que ante la pausa de la producción de vestidos y trajes para el teatro, por estos días confecciona tapabocas de tela doble. "Fue una manera para estar ocupados, reutilizar materiales y también para generar trabajo en el taller", puntualizó.



Sus creaciones son lavables, por eso tras salir a la calle, Reyes recomienda se laven y planchen para dejarlos listos para un nuevo uso. Los tapabocas de este taller requieren una inversión de $ 100 y se piden a través del whatsapp 094 138 676.

De transformaciones y adaptaciones al mercado saben bien en el Estudio de Fotografía C&C Liderado por Adriana Chiazzaro y Diego Castro, la pareja Se dedica a realizaciones fotógráficas y audiovisuales (en presentaciones artísticas, bodas, cumpleaños, casamientos, entre otros eventos sociales). Ante la disminución total del trabajo, entendieron rápidamente la necesidad de ofrecer nuevos productos. Así comenzaron a diseñar barbijos con variedad de diseño: los hay para hinchas de cuadros deportivos, series o empresas.

"Diego es diseñador y fotógrafo, yo sé coser, tenemos experiencia en hacer sourvenirs para cumpleaños. Hacemos tazas personalizadas, almohadones y también remeras. Unimos lo que hacemos desde siempre y creamos este nuevo producto porque nuestra fuente de ingreso se congeló. Estuvimos estudiando cómo hacerlos y en qué materiales y nuestros clientes ya aprobaron algunas opciones", contó Adriana.



"También creamos a pedido de los clientes. Hicimos una tanda que hace alusión a las series de Netflix de hoy, otras con cuadros deportivos y también algunos para firmas con su logo. "Una empresa quería que todos sus colaboradores tuvieran el mismo tapabocas y le hicimos todos del mismo color y agregamos su distintivo", agregó Diego y acotó que las variedad de diseños posibles es infinita y puede verse en sus cuentas de Twitter, Instagram y Facebook.



Hoy ofrecen dos tipos de barbijos: unos de tela panamá y entretela ($ 80) y otros de un tejido tipo neopreno ($ 150). Sus creaciones pueden encargarse a través del teléfono 099 434 331 y también redes sociales.

Por su parte, ante la necesidad de protegerse del COVID-19, Flavio Giusti compró un pack de tapabocas descartables. El resultado de su inversión fue pésimo: "Los elásticos estaban engrampados, se desarmaron, me molesté y decidí hacerme uno", confesó el principal de Molto Giusti, marca que ofrece shorts de baño y ropa interior. Lo que se inició como una solución individual creció y hoy sostiene su negocio. "Lo hice para mí y lo compartí en instagram. Luego llegaron los pedidos, debo haber hecho a mano más de 100 y ahora ya envié al taller, a futuro tendremos talles para niños y para adultos", adelantó. Los restos de telas de colecciones anteriores hoy se transformaron en tapabocas reutilizables que cuestan $ 100 (lisos) y $ 200 (reversibles) y pueden encargarse a través de su web y redes sociales.



Tapabocas solidarios

Verónica Benzano tiene su propia línea de trajes de baño, camisones, pijamas, camisones maternales, batas, lencería y ajuares para novias. La iniciativa de hacer tapabocas empezó como algo solidario y derivó en una producción que copó el taller y dejó atrás otras creaciones.



"Vi un tutorial para hacer tapabocas y empezamos a hacer para repartir", contó Benzano. Hoy secretarias solidarias gestionan los pedidos que llegan a través del mail [email protected]



