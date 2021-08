Diez pasos para lograr una lactancia exitosa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Entre el 1° y el 7 de agosto, se celebra la Semana de la Lactancia Materna en el mundo. UNICEF y la Sociedad Uruguaya de Pediatría (SUP) publicaron en de forma conjunta para asegurar una lactancia materna exitosa.

A continuación compartimos las premisas:

1- Tener una política de Lactancia Materna escrita que sea periódicamente comunicada al

personal.

2- Entrenar a todo el personal para implementar esta política.

3- Informar a toda mujer embarazada sobre los beneficios y manejo de la Lactancia Materna.

4- Ayudar a las madres a iniciar la lactancia durante la primer media hora después del parto.

5- Enseñar a las madres cómo amamantar y cómo mantener la lactancia aún si se separan de

sus bebés.

6- No darle a los recién nacidos ningún alimento ni bebida que no sea leche materna. Hacerlo

sólo por indicación médica.

7- Practicar el alojamiento conjunto, dejar que los bebés y sus madres estén juntos las 24

horas del día.

8- Fomentar la Lactancia Materna a libre demanda.

9- No dar tetinas, chupetes u otros objetos artificiales para succión a los bebés que están

siendo amamantados.

10-Promover la creación de grupos de apoyo a la Lactancia Materna y referir a las madres a

éstos grupos.

Claves de la lactancia

La lactancia materna comienza en el nacimiento del bebé cuando se lo alimenta con leche producida en el seno de la madre.



Las organizaciones de salud e infancia recomienda lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses del recién nacido y sugiere que desde esa edad y hasta los dos años, de forma complementaria a la lactancia, se ofrezcan al bebé otros alimentos propios para su edad.