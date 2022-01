Alimentos que pueden dañar tu cerebro y deberías dejar de ingerir a diario

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Nuestro cerebro funciona las 24 horas del día sin descanso y por eso es de suma importancia consumir alimentos que lo mantengan sano y fuerte para prevenir problemas de memoria, concentración e, incluso, la aparición de enfermedades neurodegenerativas.

Piensa en nuestro cuerpo como un automóvil. Si utilizas combustible, aceite y anticongelante de mala calidad, lo más probable es que disminuyas la eficiencia y la vida útil de tu vehículo. De la misma manera, el cerebro requiere de una dieta balanceada y nutritiva para contrarrestar los efectos del envejecimiento y mantenerse sano por mucho más tiempo.

A continuación, te presentamos un listado de los alimentos más dañinos para este órgano que probablemente tienes en tu casa y consumes diariamente.

Bebidas azucaradas

Los refrescos, bebidas energizantes y jugos de frutas que se pueden encontrar en el mercado suelen tener una gran cantidad de azúcar añadido.



De acuerdo con el medio especializado Healthline, este tipo de bebidas no solo aumenta el riesgo de contraer diabetes tipo 2 y enfermedades cardíacas, sino que también son muy dañinas para el cerebro.

Una alta ingesta de fructosa (un tipo de azúcar común en estas bebidas) puede conducir a padecer obesidad, presión arterial alta, grasas en la sangre y disfunción arterial. Según el medio, todo este conjunto de factores aumenta las posibilidades de desarrollar demencia.



Por otro lado, un estudio del Journal of Gerontology demostró que consumir grandes cantidades de fructosa puede derivar en una resistencia anormal del cerebro a la insulina, lo que afecta funciones como la memoria, el aprendizaje y la formación de neuronas.