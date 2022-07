¿Te cuesta olvidar a tu ex? Experta en parejas da consejos para dejar el pasado atrás

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Todos en algún momento hemos recordado a algún ex novio o novia, aunque cueste admitirlo. Sin embargo, si un amor del pasado empieza a formar parte del presente impidiéndote dar vuelta la página quizá hay un problema.

Olvidar a un ex puede ser difícil, pero no imposible. Massiel Martel, psicóloga y terapeuta de parejas, explica qué hacer para quitarte a esa persona de tu mente y tu corazón.

Primero, aceptar la realidad

Aferrarte al pasado hace daño y no deja avanzar. Esa relación ya se acabó, ya es cosa del pasado, pero “es necesario pasar por un proceso de duelo para aceptar la realidad”, de acuerdo a la psicóloga. “Pasamos por 5 fases tras la ruptura (negación, ira, negociación, tristeza, aceptación). No todas están presentes, pero el proceso siempre debe llevarnos a aceptar la realidad”, agrega.

Ver otras posibilidades en el camino

Después del duelo y cuando te sientas más liberado de todo el estrés emocional, no debés cerrarte a otras posibilidades que se presenten en tu camino. Conocé nuevas personas, experimentá nuevas cosas y creá nuevos recuerdos. Según la especialista, “es importante no dejar de lado el entorno social, no aislarse de los demás”.

Concentrarse en sí mismo

Pensar en qué está haciendo, con quién está hablando y cómo está yendo la vida de esa persona es contraproducente. Por eso, necesitás darle un nuevo giro a tu vida y dedicarle más tiempo a la persona que más importa: tú. Para ello, la psicóloga recomienda cambiar de rutina. Probar cosas nuevas en lugar de lo que solías hacer con tu pareja a tal hora o día de la semana facilitará que puedas despegarte de los recuerdos del pasado y así ya no sientas el vacío que dejó.

Evitar todo contacto

De acuerdo a la terapeuta, lo más importante para superar a un ex es evitar todo contacto. Aunque pueda parecer muy radical —e incluso inmaduro—, el “contacto cero” es la forma más efectiva y saludable para superar una ruptura.

“Si la presencia de alguien te genera dolor y malestar, lo mejor es cortar el vínculo”, afirma. Además, el ‘contacto cero’ no solo es directo (no verlo, no hablarle, no escribirle), sino también indirecto (no stalkearlo, no volverlo tema de conversación e incluso no ir a lugares que despierten recuerdos). “Quedarse pensando en una persona, revivir situaciones y en todo lo que pasaron a detalle como si se tratara de una película es absolutamente dañino. Traer a esa persona al presente solo te hará sufrir”, dice la psicóloga.

Establecé límites

No todo el mundo tiene la suerte alejarse de sus exs totalmente. A veces, el estudio, el trabajo e incluso los hijos obligan a mantener el contacto. En estos casos, la psicóloga recomienda limitar la interacción y comunicarse por temas específicos y sólo cuando sea estrictamente necesario.

Si trabajás o estudiás con una ex pareja, hablen solo de trabajo. Si hay hijos de por medio, hablen solo sobre la familia. “Lo mejor es estructurar la comunicación para que no sea tan doloroso”, resume la especialista.