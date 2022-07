¿Cuáles son los factores más recurrentes de la infidelidad y cómo se supera una traición?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La infidelidad es un tema común entre las parejas, más de lo que a veces pensamos. Hemos visto casos de figuras reconocidas del mundo de la política, el arte, las ciencias y todos los ámbitos protagonizar escenas de infidelidad. Una situación que, si no estamos prevenidos, puede dolernos por mucho tiempo.

Pero qué hace que uno de los miembros de la pareja “saque los pies de plato”, qué sucede dentro de él o ella que no lo quiere reconocer, cómo debemos afrontarlo. Estas y otras preguntas las responde la psicoterapeuta y neuroeducadora, Claudia Tassara para el grupo El Comercio.

Factores de la infidelidad

Hay muchos factores que hablan sobre las razones por las cuales las personas mienten o engañan a su pareja. Según Tassara, la infidelidad puede ser cometida por:

Falta de amor : No se podría decir que esa premisa sea del todo cierta porque, según el psicólogo Martín Camacho en su libro sobre la infidelidad, habla de que hay diversas opciones de parejas: existen las parejas que se quieren y no se engañan; las que se quieren, pero se engañan; las que no se quieren y se engañan; y las que no se quieren, pero no se engañan. “El amor y fidelidad no siempre van de la mano”, aclara.

Deseo de poder : Hay ciertas personas que tienen adicción a tener poder y, por lo tanto, les cuesta ser fieles e incluso son infieles con los mismos amantes que van teniendo.

Disfrutan los riesgos : Son personas que son aventureras y aman los riesgos, es por eso que están en constantes relaciones clandestinas porque sienten el riesgo. Son fanáticos de las novedades y de lo prohibido porque segregan adrenalina.

Tienen tendencia a la psicopatía : Una persona psicópata tiene cero empatía, entonces cuando esas personas están en una relación no son empáticas con su pareja y muchas veces fijen amor o fijen seguir en la relación. Suelen ser chantajistas emocionalmente, comienzan a ver la relación como un juego.

Estatus económico : Es probable que una persona con un alto nivel adquisitivo pueda tener un apego inseguro, entonces tiende a ser más infiel porque le gusta cómo se viste, cómo se ve físicamente y quiere más.

Deseo sexual : A veces las parejas no tienen el mismo deseo sexual o el mismo libido. El problema radica cuando no hay una conversación sobre el tema o no buscamos soluciones porque tenemos vergüenza y callamos nuestros deseos. Entonces, es probable que uno de los miembros de la pareja, el que tenga alto nivel de deseo sexual, busque arreglarlo con mentiras.

¿Por qué el infiel no reconoce su error?

Culpa : Se sienten culpables de causar sufrimiento, no quieren sentir culpa, no desea tener remordimiento o vergüenza. Entonces tendrán respuestas de negación al sentirse culpable como mecanismo de defensa.

No saben reparar daños : Hay personas que no saben o no han aprendido cómo reparar un daño y tienen la idea errónea de no decir la verdad. Eso hace que la pareja no tenga confianza y siempre van a tener dudas.

Miedo a la ruptura : Quieren estar con una pareja estable, no quieren romper eso, entonces por no perder todo lo construido prefieren mentir.

Orgullo : Hay personas que tienen dificultad de ceder y pedir perdón. Son personas sumamente orgullosas que piensan que no comenten errores o fallos, entonces no reconocen sus errores y constantemente niegan la acción que hicieron.

Miedo a las consecuencias : Son personas que tiene miedo a lo que vendrá después de la infidelidad, tienen miedo a las riñas, peleas o discusiones. Entonces, como quieren evitar todo eso, tratan de no admitir sus errores.

Preservar su imagen : Ser infiel está mal visto y es socialmente castigado. Por eso, algunas personas, al verse envueltas en este problema, no quieren perder la imagen respetuosa, intachable o con talentos y mienten.

¿Sufriste una infidelidad?

“El perdón es importante, podés perdonar para seguir, perdonar para romper con esa relación que tanto daño te hace, romper para quitarte el resentimiento y superarlo. Es valioso entender que el dolor inicial nadie te lo va a quitar, pero lo que sí puedes hacer es superar el resentimiento que deja. Si vives una infidelidad y piensas restituir tu relación o dejarlo atrás, es crucial que no te quedes mucho tiempo con ese pensamiento. La mejor forma de salir es buscar ser felices con la pareja o solos”, recomendó la especialista, quien también invitó a tratar el tema con un especialista si sientes que no puedes solo.