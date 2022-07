Para anticiparte a relaciones fallidas, estas son las peores parejas según su profesión

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Si bien hay quienes dicen que para el amor no hay edad, condición social ni religión, parece que hoy por hoy apareció un verdadero "obstáculo" para el bienestar de las relaciones de pareja: la profesión.

Según informa El Mercurio, el portal dedicado a las tendencias femeninas Belelu.com ha creado una relación de los "peores" prospectos de pareja de acuerdo a la carrera en la que se desempeñan a diario, basándose en una encuesta a sus miles de lectoras.

El medio describe que esta nueva tendencia tiene como fin el "descubrir cómo sus intereses y poder personal son desarrollados a través de la profesión (...) Pues eso marcaría su estilo de vida y cómo se viven las relaciones amorosas".

En ese sentido, si eres una mujer "muy aprehensiva y quieres tener todo su tiempo para ti", entonces los fotógrafos, chefs, policías, médicos y periodistas no encajarían en tu forma de amar porque desarrollan actividades imprevistas y con horarios indeterminados.

Por otro lado, si prefieres una pareja que esté dispuesta a llevarte a cenas formales, fiestas sociales y reuniones de gala, un abogado sería la opción adecuada para ti. A continuación, la lista completa: