Era casi una confirmación que Rose Hanbury, la supuesta examante del príncipe William, iría a la ceremonia de coronación de Carlos III por dos grandes razones: su hijo Oliver fue paje del monarca y su esposo, el marqués de Cholmondeley, tiene el papel de 'lord en espera del rey', que es un cargo similar al de dama de compañía.

Mientras todos se preguntaban dónde estaba la mujer señalada como la tercera en discordia en el matrimonio de William de Gales y Kate Middleton, buscando en los videos que se han dado a conocer de la coronación, pudimos encontrar a Rose a un lado de su esposo, justo atrás del coro de la ceremonia religiosa.

Rose Hanbury, la supuesta amante del príncipe William, estuvo presente en la coronación de Carlos III Foto: Captura

La presencia del matrimonio de los marqueses están casi abajo del púlpito del reverendo y cerca de Andrew Parker Bowles, exesposo de Camilla Parker, ahora esposa de Carlos III y Reina del Reino Unido.

Es posible que Rose Hanbury y David Rocksavage tambien fuesen al palacio de Buckingham donde la familia real invitó tras la coronación, lo que aún no queda claro es si ella y Middleton cruzaron miradas o palabras.

Rose Hanbury llevaba los zapatos 'Bow Tie' de Aquazzura, que ya le habíamos visto a Kate Middleton y Meghan Markle; además, lució un vestido de Ossie Clark en color claro que hace referencia a la década de los años 70.

El Universal (GDA)

