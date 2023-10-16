Los perfumes elegidos por las mujeres de la realeza para comunicar elegancia y distinción a través de aromas

El Universal (GDA)

La elección de un perfume por parte de la realeza es un asunto que se toman muy en serio. Seleccionar la fragancia adecuada es esencial, ya que puede definir la identidad olfativa de una figura pública y dejar una impresión duradera en quienes los rodean. Los perfumes utilizados por la realeza a menudo son creaciones exclusivas o raras, hechas a medida por perfumistas de renombre o casas de perfumes de prestigio.

La importancia de utilizar perfumes en un lugar de poder radica en la idea de que un aroma puede influir en la percepción de las personas. Un perfume bien elegido puede evocar una sensación de elegancia, confianza y autoridad. También puede ser una poderosa herramienta para construir una imagen de marca personal y destacarse en eventos públicos y privados. Además, un aroma distintivo puede ser una forma sutil de recordatorio y asociación, ya que las personas pueden identificar a alguien por su fragancia única.

Los aromas predominantes utilizados por la realeza a menudo incluyen notas florales y amaderadas, que aportan un toque de elegancia y sofisticación. También se pueden incorporar ingredientes exóticos y raros, como el jazmín, el sándalo o el ámbar, para crear fragancias únicas y memorables. Los cítricos y las notas frescas son populares en los meses cálidos, mientras que los aromas cálidos y especiados se reservan para las estaciones más frías.

Cada miembro de la realeza, desde Kate Middleton y Letizia Ortiz, hasta Lady Di, ha dejado su huella olfativa personal en el escenario mundial, destacando con fragancias exclusivas que revelan matices y aromas únicos. Es por eso que hemos descifrado los secretos de la realeza moderna y te traemos los perfumes que actualmente usan o usaron anteriormente como su fragancia firma:

Kate Middleton: La dulzura de Jo Malone

La duquesa de Cambridge ha hecho de las fragancias de Jo Malone London una parte esencial de su estilo. Sus aromas preferidos, "Orange Blossom", "Grapefruit" y "Lime", "Basil", "Mandarin", fueron utilizadas en velas para aromatizar el espacio el dia de su boda. Además, durante su enlace con el príncipe William, su vestido de novia se impregnó con el delicado perfume "White Gardenia Petals" de Illuminum, que combina notas de gardenias y jazmín para una experiencia olfativa verdaderamente especial.

En su vida cotidiana, Middleton sigue deleitándose con Jo Malone, y el "Orange Blossom" se ha convertido en su firma personal. Esta fragancia es una mezcla equilibrada de flor de clementina, lila blanca, nenúfar y madera de lirio, creando una experiencia minimalista y memorable que se adhiere a la memoria de todos los que la conocen.

Letizia Ortiz: Eau de Soir, elegancia en un frasco francés

La reina Letizia de España ha confiado durante años en "Eau de Soir" de Sisley, un perfume francés que equilibra frescura, limpieza y sofisticación. Este aroma cítrico y limpio perdura durante horas, y su tapón joya es una obra de arte que representa el rostro de una mujer como el sol. Su familia olfativa es el chipre floral, lo que lo hace adecuado para realzar la seducción y elegancia de las mujeres en cualquier momento del día.

Meghan Markle: Variedad de aromas en su tocador

La duquesa de Sussex, es conocida por su amor por los perfumes y tiene una preferencia por las fragancias florales y especiadas. Entre sus elecciones de fragancias se incluyen: "Wild Bluebell" de Jo Malone London: Esta fragancia combina la dulzura de los jacintos bañados de rocío con lirios del valle y rosa mosqueta, con un toque exquisito de caqui.

"Bvlgari BLV II": Para las ocasiones nocturnas, Meghan opta por esta fragancia con notas de violeta, mandarina, anís estrellado, regaliz, absoluto de iris, flor de pachulí, vetiver, benjuí, ámbar gris, jara jara y almizcles, que la convierten en una experiencia seductora.

Floris London (hecho a medida): En el día de su boda, Meghan eligió una fragancia personalizada creada por los perfumistas de la reina Isabel. Inspirado en el perfume Beramotto di Positano de la misma marca, este aroma transmite el olor del mar, el sol y el agua, con notas de bergamota, jengibre de azahar y té verde.

Lady Di: Perfumes Emblemáticos

La icónica princesa de Gales, era conocida por su elección de perfumes elegantes y sofisticados. Uno de sus perfumes más destacados fue "Bluebell Eau De Toilette" de Penhaligon's, una fragancia que evocaba una sensación de sutilidad y elegancia. Además, el Hermès "24 Faubourg" también ocupó un lugar especial en su tocador, con su combinación de notas florales y amaderadas que reflejaban su estilo simple y refinado. Estas fragancias eran un reflejo de la elegancia atemporal de Lady Di y la hacían inolvidable para quienes la conocían.

Máxima de Holanda y Rania de Jordania: Samsara de Guerlain la adoración de dos royals

La reina Máxima de los Países Bajos es conocida por su discreción en cuanto a temas personales, incluyendo su elección de fragancias. Sin embargo, se ha descubierto que Máxima de Holanda tiene una preferencia por el perfume "Samsara" de Guerlain. Esta fragancia es una creación de Guerlain y se caracteriza por su sofisticación y equilibrio.

Por su parte, Rania de Jordania, la carismática reina consorte, también es conocida por su afinidad a este fragancia amaderada y sofisticada que se ha convertido en un distintivo de elegancia para estas dos destacadas figuras reales.

Samsara de Guerlain es una fragancia amaderada que destaca por la incorporación de sándalo puro y jazmín. Estas notas crean una experiencia olfativa que combina armonía y sofisticación, lo que la convierte en una elección adecuada para una figura real. Este perfume es considerado un clásico de la alta perfumería y es apreciado por su duración en la piel y su distintivo aroma.

Isabel II: L'Heure Bleue de Guerlain

La reina Isabel II ha sido fiel a "L'Heure Bleue" de Guerlain, una fragancia icónica que combina flores dulces y delicadas, anís, bergamota y más. Esta fragancia rinde homenaje a la dulzura y el romanticismo de los momentos efímeros en la transición entre el día y la noche.

Aunque tambien era conocida por su amor por la alta perfumería y por colaborar con perfumistas para crear fragancias exclusivas que se adaptaran a su gusto personal. Estos perfumistas trabajaban en estrecha colaboración con ella para desarrollar aromas personalizados que reflejaran su estilo y preferencias.

Esta práctica de tener perfumistas personales es común entre las figuras de la realeza y las celebridades, ya que les permite tener fragancias exclusivas y únicas que se convierten en una parte de su identidad olfativa. Estas fragancias hechas a medida a menudo son celosamente guardadas y rara vez se revelan al público.

En resumen, los perfumes utilizados por la realeza desempeñan un papel importante en la creación de una imagen de poder y sofisticación. La elección de una fragancia es una decisión estratégica que puede influir en la percepción pública y dejar una impresión duradera. Los aromas predominantes a menudo incorporan notas florales, amaderadas y exóticas, que contribuyen a la imagen de lujo y elegancia que la realeza busca proyectar.