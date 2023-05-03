El sofisticado vestuario que Camilla llevará en la coronación de Carlos y que incluye un guiño a Isabel II

No falta nada para el evento más esperado del año para la corona británica y uno de los detalles que trascendió es el fastuoso look que usará la reina consorte Camilla que contendrá un homenaje a su suegra.

Pasaron 70 años desde la última coronación en el Reino Unido. El 2 de junio de 1953, una joven Isabel II, quien llevaba más de un año como reina tras la muerte de su padre Carlos VI, fue la protagonista de la ceremonia. Ahora, su primogénito ocupará su lugar en un evento que, si bien todavía no se llevó a cabo, ya está envuelto en los escándalos propios de la familia.

Pero, de lo que sí no hay dudas, es que será un día histórico por varios motivos, entre ellos, por los looks que llevarán los nuevos monarcas cuando ingresen a la Abadía de Westminster.

La realeza británica se caracteriza por ser una de las más elegantes - y polémicas - del mundo. Desde Isabel II, hasta Lady Diana Spencer y Kate Middleton, cada una en su tiempo supo deslumbrar con sus sofisticados atuendos. Ahora, Camilla Parker Bowles, la reina consorte, tendrá una nueva oportunidad para brillar.

La cuenta de Instagram oficial de la corona compartió un adelanto de las capas que usarán los reyes para ingresar a la abadía donde se realizará la ceremonia: la del Rey será roja y la de la reina violeta y estarán a cargo Ede & Ravenscroft, una sastrería de Londres fundada en 1689, que tiene la total confianza de la realeza.

Coronación de Carlos III: la historia detrás de las capas bordadas que usarán el 6 de mayo

Cuando lleguen a la abadía de Westminster, Carlos y Camilla lucirán unas capas de terciopelo bordado. En un posteo de Instagram, la Royal School of Needlework, la Escuela Real de Costura, reveló que conservaron la túnica de terciopelo carmesí que llevó Jorge VI y que ahora lucirá su nieto.

Al mismo tiempo hicieron una especial para la Reina Consorte con varios detalles especiales.

Parker Bowles lucirá un diseño de terciopelo violeta bordado a mano. “Se basa en temas de la naturaleza y el medio ambiente, y se usará al salir de la abadía”, escribieron en el posteo. Pero, particularmente hubo un detalle que no pasó desapercibido: un homenaje directo a la difunta reina de Isabel II.

En las imágenes se pudo ver que la capa de Camilla tiene bordados unos lirios de los valles, la flor favorita de su suegra, y que incluso llevó en el ramo de su propia coronación.

Además, comentaron que sumaron al bordado otras plantas, como el Myrtus, que representa la esperanza, Delphinium, una de las flores favoritas de Carlos III. Además, la Escuela Real de Costura bordó insectos, incluidas las abejas y un escarabajo, en referencia al amor que tienen los reyes por la naturaleza.

La Nación (GDA)

