El príncipe Harry, ¿le tiene miedo a su esposa Meghan Markle? Así lo asegura una experta real

El príncipe Harry le tiene miedo a su esposa, Meghan Markle, con la que llegó al altar el 19 de mayo de 2018. De acuerdo con recientes informes, el hijo menor del rey Carlos III prefiere no hacer enojar a su esposa y retroceder si algo considera que podría alterarla.

"Es bien sabido que Meghan es encantadora a menos que digas algo que ella no quiere que digas y entonces da mucho miedo", contó la biógrafa Ángela Levin. "Creo que le tiene miedo por la forma en que la mira".

Levin ha trabajado casi toda su vida en el periodismo. Está casada, tiene tres hijos, vive en Londres y su más reciente libro es "Harry: Conversations with the Prince", que se lanzó a la venta en 2018. La escritora es una de las críticas más mordaces contra los duques de Sussex, a quienes ha cuestionado sobre su proceder contra la monarquía de su país.

"Él no quiere decir nada si ella quiere hablar. Si ella quiere hablar con alguien antes que él, él retrocede", siguió Angela como parte de su análisis con Dan Wootton. Para la periodista, el príncipe Harry está tan convencido de que debe obedecer a Meghan que recordó una de las frases que el hijo de Carlos III mencionó al inicio de su relación: "lo que Meghan quiere, Meghan lo consigue".

Levin también confesó que el príncipe William está más que furioso por la actitud de su hermano y que ni él ni su padre les ofrecerán disculpas como Meghan Markle y Harry quieren. "Meghan obviamente no quiere venir. Espero que ella no", dijo sobre la coronación.

El Universal (GDA)

