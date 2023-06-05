El príncipe Harry es el primer miembro de la realeza británica que declarará ante la justicia en un siglo

Agencia AFP

El príncipe Harry se convertirá esta semana en el primer miembro de la familia real británica que declare ante la justicia en más de un siglo, al testificar contra un diario sensacionalista al que demandó.

El duque de Sussex, hijo menor del rey Carlos III, no había vuelto al Reino Unido desde la ceremonia de coronación de su padre el 6 de mayo, a la que asistió sin su esposa, la actriz estadounidense Meghan Markle, y tras la cual regresó inmediatamente a Estados Unidos donde la pareja reside desde 2020.

Se espera que comparezca este lunes en la Alta Corte de Londres, en un juicio contra Mirror Group Newspapers (MGN), editor del diario Mirror y la revista Sunday People entre numerosas publicaciones. Harry, de 38 años, y otras celebridades lo acusan de haber recopilado información sobre ellos de forma ilegal, incluida la piratería telefónica.

Se prevé que el príncipe suba al estrado como testigo el martes, aunque también podría empezar el lunes por la tarde si los alegatos iniciales son más cortos de lo esperado. Será la primera declaración de un miembro de la realeza británica desde Eduardo VII, que lo hizo en un juicio por difamación en 1890, antes de convertirse en monarca.

Tensas relaciones con la prensa

Harry ya compareció por sorpresa en un tribunal londinense en marzo, en otra demanda por violación de la privacidad presentada por varios famosos -incluido el cantante Elton John- contra el grupo Associated Newspapers Ltd, editor del diario Daily Mail. Pero en ese juicio no testificó, sino que presentó alegaciones por escrito.

El príncipe, quinto en la línea de sucesión al trono, y su esposa mantienen muy tensas relaciones con los medios. Hace unas semanas afirmaron haber protagonizado una persecución de coches "casi catastrófica" por parte de paparazzi en las calles de Nueva York. Las autoridades locales le restaron importancia, pero el incidente hizo recordar el accidente de tráfico de 1997 en París en que murió la madre de Harry, la princesa Diana, cuando era perseguida por los fotógrafos.

En su serie documental "Harry & Meghan" y su explosivo libro de memorias "En la sombra", el príncipe ha acusado a otros miembros de la monarquía británica de connivencia con la prensa. Y en unos documentos judiciales presentados ante los tribunales en abril, afirmó que la familia real había llegado a un "acuerdo secreto" con un editor británico para evitar que alguno de sus miembros tuviera que salir a testificar. Esto le había impedido, afirmó, presentar una demanda mientras formaba parte de la realeza.

"Indicios" de comportamiento ilícito

El caso contra MGN se base en acusaciones según las cuales sus diarios llevaron a cabo una recopilación ilegal de información sobre Harry y otros famosos, incluidos dos actores de televisión y a la exmujer de un cómico. El juicio comenzó el 10 de mayo y entonces MGN reconoció "algunos indicios" de recopilación ilícita de información, pidió disculpas y aseguró que "esa conducta no se repetirá jamás".

Pero su abogado Andrew Green negó que se hubiesen pirateado mensajes de los buzones de voz y argumentó que algunas demandas se presentaron demasiado tarde, décadas después de los presuntos hechos.

El abogado de los demandantes, David Sherborne, denunció actividades ilegales "a escala industrial" por parte de MGN con la aprobación de altos ejecutivos.

Un biógrafo del príncipe, Omid Scobie, coautor de un libro sobre Harry y Meghan publicado en 2020, testificó que mientras hacía prácticas en Sunday People le enseñaron a piratear mensajes de voz. Aseguró asimismo que mientras trabajaba en el Mirror escuchó al entonces editor Piers Morgan decir que una información sobre la cantante Kylie Minogue había salido de un buzón de voz. Morgan, director del diario sensacionalista entre 1995 y 2004, negó cualquier implicación en pirateo telefónico.

