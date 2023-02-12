El príncipe Harry contó qué crema usó para el congelamiento de sus partes íntimas y estallaron sus ventas

De todas las revelaciones del libro de memorias del principe Harry “En la Sombra”, sorprendió una confesión en particular.

Se trata de una mítica crema humectante de Elizabeth Arden que el príncipe utilizó para tratar el congelamiento de la piel en sus partes íntimas tras una visita al Polo Norte en 2011. Esta fórmula de culto a la que recurren muchos miembros de la familia real, incluida Lady Di, ha despegado en ventas tras la revelación del hijo menor del rey Carlos III.

El duque de Sussex reveló que, tras un viaje benéfico al Polo Norte en 2011, la piel de su miembro terminó herida por las bajas temperaturas. “Mi pene oscilaba entre extremadamente sensible y traumatizado”, escribió, diciendo que un amigo le “instó” a probar la pomada Elizabeth Arden.

“Mi madre lo usaba en los labios. ¿Quieres que lo ponga en mi pene?”, Harry recuerda que le preguntó a su amiga, a lo que ésta respondió: “Funciona, Harry. Confía en mí”. El Duque de Sussex precisó en su memoria escrita que utilizó este producto porque el nivel de dolor era tal que caminar era “difícil” y el sexo “imposible”.

Harry continúa su relato con un pasaje que ha terminado horrorizando a muchos lectores: “Encontré un tubo, y en cuanto lo abrí, el olor me transportó a través del tiempo. Sentí como si mi madre estuviera allí mismo, en la habitación”.

Los usuarios de las redes sociales se volvieron locos con la revelación de Harry.

Eight Hour Cream, la crema viral usada por Harry

A pesar de lo extraño de aplicar el producto de belleza preferido de los padres “ahí abajo”, como escribió Harry, la Eight Hour Cream ha sido un favorito de la realeza durante décadas. Se dice que la difunta reina Isabel II la utilizaba dos veces al día como crema hidratante, según la revista Vogue británica, y Elizabeth Arden tiene una garantía real desde hace casi 60 años.

Creada en 1930, este popular bálsamo recibió su nombre gracias a una fan de la marca que lo aplicó en la rodilla lastimada de su hijo y descubrió que se había curado mágicamente después de ocho horas. En su página web, la marca Elizabeth Arden describe ocho formas diferentes de utilizar la crema hidratante multipropósito, que puede “aliviar los pies cansados”, “suavizar las hebras e hidratar las puntas secas” y “crear luminosidad instantánea” en el cuello y mejillas.

¿Cuánto cuesta la famosa crema que salvó la piel de Harry?

Este producto, que es considerado casi un elixir y está testeado por la familia real, tiene un valor de 27 dólares. Tal vez sea una crema difícil de conseguir en estos momentos, ya que las ventas se han disparado.

En el Reino Unido, las ventas de la famosa crema aumentaron en más de un 60% en comparación con el año pasado, mientras que las búsquedas en línea se dispararon un 180% durante la semana del lanzamiento del libro de memorias de Harry. El verdadero atractivo de esta buscada pomada es su función multipropósito y el uso que puede tener, de pies a cabeza.

En base a El Comercio (GDA)