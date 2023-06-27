El buzo con una oveja negra que usó Lady Di en 1981 sale a subasta

Agencia EFE

El buzo con una oveja negra que llevó la princesa Diana en 1981, famoso por su simbolismo, saldrá a subasta el próximo 7 de septiembre en Nueva York con un precio de partida de 50.000 dólares de acuerdo a lo que informó este jueves Sotheby's.

La prenda es una de las primeras que fabricó la marca Warm & Wonderful y luce un estampado naíf de ovejas blancas sobre fondo rojo entre las que destaca una en color negro, y dio mucho que hablar a los medios, los críticos de moda y el público en general.

Se trata del suéter original que había estado en paradero desconocido hasta marzo de este año, cuando sus diseñadoras, Sally Muir y Joanna Osborne, lo encontraron en su buhardilla, metido en una pequeña caja junto a un cubrecamas, indica una nota de la compañía.

Buzo de Lady Di con oveja negra será subastado Foto: EFE

Después de que una recién prometida Lady Diana lo llevara en una visita a un partido de polo del príncipe Carlos, el Palacio de Buckingham les dijo a las diseñadoras que el suéter se había estropeado y pidieron un remiendo o un reemplazo, tras lo que estas enviaron uno nuevo.

En 1983, cuando ya era Princesa de Gales, Diana lo volvió a lucir bajo un cuello de camisa blanco y una cinta negra con lazada, combinado con pantalones blancos, en un icónico conjunto que ha sido recuperado recientemente en la serie televisiva "The Crown", sobre la monarquía británica.

La subasta del suéter formará parte de una venta de Sotheby's llamada "Iconos de la moda" y promete atraer atención, después de que en enero de este año un vestido de Diana multiplicara su precio por cuatro, hasta más de 600.000 dólares.

