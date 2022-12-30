Cifra inusual: cuanto gastó Kate Middleton en ropas y accesorios durante el 2022

La actual princesa de gales Kate Middleton gastó más de 200 mil euros en ropa y accesorios en 2022. Una cifra exorbitante que nunca había estado asociada a ella. Es una costumbre ver a la esposa del príncipe William lucir fabulosa, elegante y con un gran sentido de la moda en cada evento oficial de su agenda y tal parece que este año Kate ha invertido más dinero a su guardarropa.

De acuerdo con la revista "Lecturas", durante 2022 Kate, de 41 años, gastó más de 200 mil euros en prendas y accesorios. La cifra es un tanto inusual al gasto de 2020 cuando invirtió casi 70 mil euros, mientras que en 2021 el monto fue de 55 mil euros. Antes de 2022, el año en que más dinero gastó fue en 2017, cuando compró prendas por más de 135 mil euros,

Kate Middleton en visita a Jamaica este año. Karwai Tang/WireImage

Aunque la cifra es inusual, tampoco es un secreto que uno de los diseñadores favoritos de Kate es Alexander McQueen, quien creó su vestido de novia por US$ 332.000.

Este año, se afirma que el vestido más caro de Kate Middleton es el que utilizó en la alfombra roja de la película "Top Gun Maverick", un vestido strapless en color negro y blanco diseñado por Roland Mouret. En total, el look era de 11 mil euros.