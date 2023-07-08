Carlos III y Camila se mudarán al palacio de Buckingham recién cuando culminen las obras de modernización

El Universal (GDA)

Luego de las especulaciones, se supo que el rey Carlos III y su esposa Camila dejarán Clarence House, que ha sido su casa desde hace 20 años, para residir en el palacio de Buckingham, antigua residencia oficial de Isabel II.

El palacio de Buckingham cuenta con 775 habitaciones y tiene su propio quirófano, 78 baños, 188 habitaciones para el personal, 19 salones, cajeros automáticos y más. Hace años trascendió que Carlos III pensaba hacer del Palacio un lugar que abriera sus puertas a todos los habitantes de su país y que no se quería mudar "a la casa grande" porque la parecía demasiado.

Luego, en marzo de este año, se dijo que el Rey habría cambiado de parecer.

Ahora se dio a conocer que, en efecto, Carlos y Camila vivirán en el palacio de Buckingham pero no será de manera inmediata, sino cuando las obras de reparación hayan sido terminadas. Se cree que su cambio de dirección será en el año 2027.

"La forma más rentable de sustituir estos servicios esenciales y garantizar que el palacio sea adecuado para los próximos cincuenta años es emprender un programa de obras por fases a lo largo de diez años", se lee en el sitio web de la familia real.

Este proyecto de remodelación que tiene un costo aproximado de 369 millones de libras inició cuando vivía la entonces reina Isabel II y ahora que Carlos III tomó las riendas, se espera que los trabajos sean sustentables, ecológicos y emitan la menor cantidad de gases posible.