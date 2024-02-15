Biografía no autorizada de la reina Letizia de España hace impactantes y negativas revelaciones

La Nación (GDA)

Joaquín Abad, periodista, publicó la biografía no autorizada sobre la corona española y la reina Letizia es quien queda peor parada por el relato de un episodio que detallaron miembros de la Guardia Real.

En la reciente publicación, titulada “Letizia, una biografía no autorizada”, el periodista se basó en fuentes pertenecientes al Palacio, puntualmente, al cuerpo de agentes de élite encargada de la custodiar de la Familia Real que los protege las 24 horas, sea el contexto que sea.

En el libro, describe una situación donde la Reina conducía un automóvil “en estado de ebriedad”, mientras era escoltada por dos autos de seguridad. El hecho alerta sobre los peligros de manejar en ese estado, además de que es una infracción grave de tránsito y que, quien estaba detrás, según el periodista, era Letizia.

“Ya de reina, un madrileño que conducía por la A-6 a La Coruña observó un Mercedes-Benz negro y con los cristales traseros polarizados haciendo ‘S’. El conductor no se encontraba en condiciones. Al tratar de adelantarlo le impidió el paso otro vehículo con antenas, era un coche escolta. Ese y otro vehículo oficial impedían que al adelantar al Mercedes hubiera un accidente”, dice una parte del libro y continúa: “El individuo, cansado de ver al Mercedes haciendo eses, acabó adelantándolo. Al pasar junto al vehículo descubrió que era conducido por Letizia”.

Pero el vergonzoso episodio no quedaría ahí, ya que según este periodista, Letizia habría intentado seducir a uno de sus escoltas. “Sus escoltas varones evitan acudir a la sala habilitada para hacer ejercicio cuando la reina está en Palacio, porque a pesar de ser un lugar para empleados, Letizia acude para dejarse ver y les pone nerviosos”, indicó Abad.

Cabe destacar que esta revelación se da semanas después de los nuevos mensajes que se habrían mandado Letizia y su presunto amante Jaime del Burgo, lo que mancha aún más su reputación.