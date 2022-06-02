Emmanuel Macron regala un caballo, una silla y un sable a la reina Isabel por su jubileo

REALEZA

Como símbolo de las relaciones estrechas entre Reino Unido y Francia, el presidente Emmanuel Macron decidió obsequiar a la soberana con estos regalos para celebrar sus siete décadas como monarca.

EFE

El presidente Emmanuel Macron obsequió a la reina Isabel II con un caballo de raza, una silla de gala y un sable de caballería. Los regalos fueron enviados por Francia en el marco del Jubileo de platino de la monarca que conmemora sus setenta años como regente, anunció el Elíseo.

"Fabuleu de Maucour" es un caballo de silla de siete años y raza francesa que procede de la Guardia Republicana. La silla de caballería es un modelo diseñado en 1874 para uso ceremonial y el sable es de un modelo de 1822.

Además, se plantarán en otoño setenta árboles, uno por cada año de reinado, en el Memorial de Ver-sur-Mer, un monumento a los soldados británicos muertos en 1944 durante el desembarco y la batalla de Normandía, en la Segunda Guerra Mundial.

Macron presidirá este jueves una ceremonia para reavivar, en honor de la reina británica, la llama en honor al Soldado Desconocido, que se encuentra debajo del Arco del Triunfo en París, en la que estará acompañado por la embajadora británica en Francia, Menna Rawlings.

El Elíseo destacó la buena relación de la soberana británica con Francia, a donde ha realizado cinco visitas de Estado desde que ocupa el trono, la última en 2014 durante la presidencia de François Hollande.

"Francia y Reino Unido son los guardianes de la paz y la seguridad internacional" afirmó la reina durante esa última visita a este país.

