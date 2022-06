¿Qué artistas dirán presente en los shows por el Jubileo de Platino de Isabel II?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este fin de semana, Isabel II será homenajeada con un festival de música pop durante los festejos de sus 70 años de reinado.

El jubileo de Platino este año cuenta con varias grandes figuras de la música pop que se sumaron a las celebraciones, especialmente para el gran concierto que, como ya es tradición de festejos anteriores, se realiza para miles de espectadores, frente a las puertas del Palacio de Buckingham.

Si bien los festejos comenzaron hace varios meses, desde el miércoles y hasta el domingo próximo hay actividades centrales. El Platinum Jubilee (como se lo conoce por su título original en inglés) tiene programado su concierto principal para próximo 4 de junio. Y si bien todavía no se conoce la duración exacta, se estima que será de unas tres horas.

Habrá tres escenarios dentro del mismo predio, con las actuaciones de Queen con el cantante Adam Lambert, Alicia Keys, Hans Zimmer, Ella Eyre, Craig David, Mabel, Elbow, George Ezra, Duran Duran, Andrea Bocelli, Mimi Webb, Sam Ryder, Jax Jones, Celeste, Nile Rodgers, Sigala Sir David Attenborough, Emma Raducanu, David Beckham, Stephen Fry, Dame Julie Andrews, The Royal Ballet y Ellie Simmonds.

También aparecerán Elton John, pero con una una actuación especialmente grabada con anterioridad.

Por su parte, Diana Ross tendrá una participación especial cerrando la Fiesta Platino en una gran plataforma circular en el Victoria Memorial, al final de The Mall, esa amplia avenida alborada de Westminster, Londres, que une al Palacio de Buckingham y Trafalgar Square.

En marzo pasado se sortearon las entradas para el evento (se esperan 100.000 espectadores). Los que no fueron favorecidos tendrán una revancha, pero desde sus hogares, ya que la BBC One transmitirá la Fiesta Platino desde el Palacio, con iPlayer, y quienes no tenga a mano una pantalla también podrán escucharlo por la Radio 2 de este multimedio.

Desde la cadena de medios adelantaron que la noche girará “en torno a temas globales que han surgido, o evolucionado, durante la duración del reinado” de Isabel, como la moda, los deportes, el medio ambiente, y habrá producciones de musicales de los últimos 70 años. Andrew Lloyd-Webber y Lin-Manuel Miranda se encargarán de este segmento.

El gran concierto no es la única actividad que incluye producciones de artísticas. Hasta el 18 de septiembre, la Torre de Londres albergará ‘Superbloom’, una exhibición espectacular de flores coloridas que llenarán el foso de la Torre.