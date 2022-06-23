Pro Mujer recibe US$ 2 millones de fondos de Google para proyectos en Centroamérica

MUJERES

Según Carmen Correa, máxima ejecutiva de la organización internacional Pro Mujer: "Lo que falta es darle oportunidades a las mujeres, falta darle las herramientas".

EFE

El porvenir y el futuro de Latinoamérica tendrán como figura trascendental a las mujeres, sostuvo la uruguaya Carmen Correa, máxima ejecutiva de la organización internacional Pro Mujer, en entrevista para la agencia EFE.

"Las mujeres somos realmente resilentes. Somos quienes podemos dar salida a situaciones complejas", expuso Correa, después de que la organización que representa fuera beneficiada con una inversión de US$ 2 millones por parte de la multinacional estadounidense Google para proyectos en favor de la mujer en Centroamérica.

"Lo que falta muchas veces es darle las oportunidades a las mujeres, falta darle las herramientas. Por tanto, sin duda que el porvenir de América Latina está basado en, justamente, la mujer", añadió Correa, quien anteriormente trabajó para la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Los fondos que serán destinados por parte de Google a Pro Mujer forman parte de una inversión anunciada este mes de 1,2 billones de dólares que la multinacional estadounidense invertirá en Latinoamérica durante los próximos cinco años.

El trabajo en centroamérica

Pro Mujer, organización de origen boliviano nacida hace 31 años, fue beneficiada en con la inversión por parte de Google para fomentar el desarrollo de las mujeres en Centroamérica, específicamente en Guatemala, Honduras y El Salvador.

"El anuncio de apoyo de Google realmente es una gran noticia para Pro Mujer. Estos dos millones de dólares que nos están brindando nos van a permitir a nosotros poder ampliar el impacto positivo que generamos en las mujeres", puntualizó Correa.

El trabajo de la organización internacional en los tres países de Centroamérica se centrará, como sucede en otras naciones de la región, en "la inclusión financiera de las mujeres", además de facilitarle su "acceso a los servicios de salud" y brindarle "oportunidades de capacitación".

Correa reiteró que el apoyo de su organización en los tres países pretende mejorar las condiciones de vida de las mujeres y que puedan "desarrollar sus empresas".

Precisamente al respecto, la máxima ejecutiva de Pro Mujer recordó que "las estadísticas nos continúan diciendo que el 70 por ciento de las mujeres emprendedoras de América Latina siguen sin acceder al financiamiento que requieren" para poder llevar a cabo sus proyectos empresariales. Es por eso que la entidad que representa Correa promueve, mediante plataformas electrónicas, el acceso a créditos y financiamiento para las emprendedoras mujeres "de una forma mucho más eficiente".

En Guatemala, Honduras y El Salvador cada año más de 500.000 personas, incluidas miles de mujeres y menores de edad, deciden migrar de manera irregular a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida, para huir de la pobreza y la violencia.

"Nuestra visión es lograr que las mujeres en estos tres países mejoren sus condiciones de vida. Las mujeres son quienes pueden generar un cambio, no solo para ellas personalmente, sino también para sus entornos", concluyó.

