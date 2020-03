Netflix presenta con ONU Mujeres una colección de series y cintas por el 8-M

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Netflix y ONU Mujeres presentaron hoy “Porque ella vio”, una colección especial de series, películas y documentales de la plataforma digital para celebrar el Día Internacional de la Mujer (8 de marzo).

Los contenidos de esta colección han sido seleccionados por su inspiración feminista por 55 mujeres del mundo del espectáculo, entre las que figuran, por ejemplo, Sophia Loren, Millie Bobby Brown o Ava DuVernay.

En la configuración de “Porque ella vio” también han participado mujeres latinas como las mexicanas Salma Hayek, Yalitza Aparicio y Cecilia Suárez; las españolas Esther Acebo y Mina El Hammani; la brasileña Petra Costa; la chilena Paulina García; la argentina Lali Espósito; o la colombiana Alejandra Azcárate.

“Esta colaboración se centra en aceptar el desafío de contar historias de mujeres y mostrar a las mujeres en toda su diversidad”, dijo hoy en un comunicado la directora ejecutiva adjunta de ONU Mujeres, Anita Bhatia.

“Se trata de hacer visible lo invisible y de demostrar que la sociedad solo podrá prosperar si se representan e incluyen a las mujeres en la pantalla, detrás de cámara y en todas nuestras narrativas”, añadió.

El lema oficial de ONU Mujeres para el Día Internacional de las Mujeres de 2020 es “Soy de la Generación Igualdad: por los derechos de las mujeres”.



La colección “Porque ella vio” incluye series como “Unbelievable”, “Sex Education” u “Orange is the New Black” que, según Netflix, “han iniciado conversaciones importantes y muchas veces difíciles” sobre las mujeres y su situación en el mundo.

“La verdadera democracia es vivir en un mundo donde cada persona está verdaderamente representada. Y, si nos observamos a fondo, podremos imaginar posibilidades infinitas para nosotras mismas y para las demás”, comentó la actriz Laverne Cox, de “Orange is the New Black”.

Los contenidos de “Porque ella vio” en la interfaz de Netflix contarán con una explicación sobre qué mujer de las 55 que participaron en la selección escogió esa serie o película en concreto.

Esperamos que se difunda el mensaje de que tomar conciencia de los derechos de la mujer significa poner a las mujeres en primer plano para alcanzar la igualdad de género”, cerró Netflix en su comunicado.